Vollbetrieb an Unis mit "3G"

WIEN. Das kommende Studienjahr an den Hochschulen soll möglichst wieder mit voller Präsenz stattfinden, hofft Bildungsminister Heinz Faßmann (VP). Als Voraussetzung dafür sollen auch dort die 3G-Regeln gelten und nur Geimpfte, Getestete und Genesene Zugang haben. "Wir müssen alle gemeinsam einen Rahmen schaffen, in dem wir ab Herbst ein möglichst traditionelles Semester absolvieren können, sofern es die aktuellen Infektionszahlen zulassen werden", so Faßmann.

Für diese Neuregelung wird das bestehende zweite Covid-19-Hochschulgesetz, das derzeit schon das Hineintesten in Lehrbetrieb und Prüfungen regelt, angepasst.