Volksbegehren für Abschiebungen

Unterzeichnet werden kann es ab 15. Juli auf Gemeindeämtern und über Handysignatur. Waldhäusl rechnet mit "Minimum 500.000 Unterschriften bis Ende des Jahres". Mit dem Gewaltverbrechen an einer 13-Jährigen in Wien sei die rote Linie überschritten, sagte der Freiheitliche: "Leonie könnte noch leben. Viele Opfer könnten noch leben, hätte dieses Asylsystem nicht so versagt." Als Untermauerung listete er mehrere Fälle auf, in denen Afghanen Straftaten verübten. Er sieht eine "Humanitätsfalle" – es sei an der Zeit, Europas Menschenrechte zu hinterfragen und zu überarbeiten.