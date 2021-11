Virus-Varianten: Experten fordern Patent-Freigabe

Die Bundesregierung und die EU dürften einen solchen Schritt nicht länger blockieren, heißt es in dem Brief. Denn bei fehlender Durchimpfung in Ländern des globalen Südens finde das Coronavirus ideale Voraussetzungen, um zu mutieren. "Es ist dann nur eine Frage der Zeit, bis neue SARS-CoV-2-Varianten bei uns in Europa sind", sagte der Epidemiologe Gerald Gartlehner gestern.

"Großartige Wissenschafter in öffentlichen Einrichtungen haben die Basis für die Impfungen geschaffen, und die Pharmawirtschaft hat die Konzepte in Höchstgeschwindigkeit in die Wirklichkeit transferiert. Patentrechte führen aber zu künstlicher Knappheit und damit zu exorbitanten Impfstoff-Preisen, die sich vor allem die ärmsten Staaten nicht leisten können”, kritisiert der langjährige Generaldirektor des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger, Josef Probst. "Es ist höchst an der Zeit, dass die Regierungen in Österreich und der EU nicht länger naiv den Erzählungen der Lobbyisten der Pharmaindustrie folgen. Sie würde die Freigabe des Patentschutzes leicht verkraften. Ihr Branchenerfolg kann die volkswirtschaftlichen und gesellschaftlichen Schäden niemals aufwiegen”, so Probst.