Virus in der Schule: Vom ersten Verdacht bis zur Wiedereröffnung

Wenn heute die Wiedereröffnung der Schulen verkündet wird, geht eine mehrwöchige Ungewissheit zu Ende. Die Chronologie:

>> 26. Februar 2020: Am Gymnasium Albertgasse in Wien-Josefstadt wird der erste Coronavirus-Verdachtsfall an einer Schule bekannt. Weil eine Lehrerin nach einem Norditalien-Aufenthalt Symptome zeigt, wird die Schule samt der umliegenden Straßenzüge für vier Stunden gesperrt. Der Corona-Test verläuft negativ. Eine prophylaktische Sperre von Schulen oder Kindergärten ist damals laut Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) nicht vorgesehen.

>> 28. Februar: In Niederösterreich werden die ersten bestätigten Corona-Falle am Erzbischöflichen Gymnasium Hollabrunn bekannt.

>> 10. März: Die Regierung kündigt Maßnahmen an den Schulen an, nennt allerdings kein Datum. Ausflüge, Reisen und Schulveranstaltungen sollen ausgesetzt werden.

>> 11. März: Die Regierung kündigt die Schließung von AHS-Oberstufen, Berufsschulen und BMHS ab 16. März an. Die Volks-, Sonder- und Neuen Mittelschulen sowie AHS-Unterstufen sollen erst zwei Tage danach auf Heimunterricht per E-Learning umstellen. Bei dringendem Bedarf gibt es für die unter 14-Jährigen Betreuungsangebote, die Besuchszahlen sind jedoch niedrig.

>> 31. März: Die Kinder sollen nicht mehr nur bekannten Stoff vertiefen. Die Schulen dürfen sie auch daheim selbstständig neuen Stoff erarbeiten lassen. Die Arbeiten fließen in die Mitarbeitsnoten ein.

>> 8. April: Die Matura wird um drei Wochen verschoben und startet nun erst ab 25. Mai. Schriftliche Klausuren soll es nur in drei Fächern geben, wobei das Abschlusszeugnis der letzten Klasse in die Note einfließt. Die mündliche Matura entfällt. In der dreiwöchigen Vorbereitungszeit sollen unter Einhaltung der Hygienebedingungen die nötigsten Schularbeiten und Tests stattfinden, um die letzte Klasse abzuschließen. Berufsschüler im Abschlussjahr sollen mit 4. Mai an die Schulen zurückkehren.

>> 21. April: Die Regierung kündigt an, dass an den anderen Schulstufen etappenweise ab 15. Mai wieder mit dem Unterricht begonnen wird.

