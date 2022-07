Virologe Krammer: Abschaffung der Quarantäne "keine gute Idee"

Wie berichtet, werden die Rufe nach einer Abschaffung der Quarantäne lauter. Widerstand kam gestern vom Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ): "Gesundheitspolitiker haben jetzt die unangenehme Aufgabe, weiter darauf zu beharren, dass wir unangenehme Spielregeln brauchen, um so gesund wie möglich durch diese Pandemie zu kommen", so Hacker in der ORF-Sendung "Wien Heute". "Eine Zwei-Millionen-Stadt ist kein Experimentierkessel. Es ist undenkbar, dass wir hier experimentieren - dass wir das, was man seit Jahrhunderten weiß, wie man sich in einer Pandemie zu verhalten halt, über Bord werfen und sagen 'Schauen wir einmal, was passiert'."

Auch der aus Österreich stammende Vakzin-Forscher Florian Krammer hält ein Ende der Quarantäne für "keine gute Idee". "Wenn man infiziert ist, kann man andere Leute anstecken und sollte zuhause bleiben", betonte Krammer in der "ZiB2". Das gelte auch für Personen ohne Symptome. Man wisse auch nicht, ob jemand, der "nur" positiv getestet wird, nicht später auch Symptome entwickle.

