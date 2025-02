Virologe Drosten zieht Corona-Bilanz: "Impfung war die Rettung"

Vor 5 Jahren, am 25. Februar 2020, wurden in Tirol die ersten Coronafälle gemeldet. Spätestens ab diesem Zeitpunkt war die damals neuartige Viruserkrankung kein Schreckgespenst aus dem Fernsehen, kein Problem in anderen Ländern mehr, sondern schuf auch in Österreich eine neue Realität. Es folgten Schulschließungen, Lockdowns, strenge Abstandsregeln ("Babyelefant"), Impfpflicht und Demonstrationen.

Der deutsche Virologe Christian Drosten fungierte von Beginn an als Er- und Aufklärer, nicht nur im deutschsprachigen Raum. Mit seinem Team entwickelte er die PCR-Tests. Am Dienstag war er in der ZiB2 zu Gast, um 5 Jahre nach Ausbruch der Pandemie Bilanz zu ziehen.

Wenn sich heute jemand mit Corona infiziere, sei die Gefahr daran zu sterben, etwa so hoch wie bei einer Influenza. Hatten die Maßnahmenkritiker etwa doch recht, will Moderator Armin Wolf wissen. Nein, so Drosten: "Wir hatten damals eine Sterblichkeit bis zu 20 Prozent." Es sei von Anfang an die Intention gewesen, auf eine Impfung zu warten, die den entsprechenden Schutz gewährleiste und diese Sterblichkeit verringere. Nun bilde sich erst nach und nach eine Herdenimmunität aus. Hätte Österreich das Virus wie von vielen Kritikern gefordert einfach durchrauschen lassen, "wären schlimme Dinge passiert". Diese sei in anderen Ländern wie beispielsweise Brasilien deutlich sichtbar. Dort seien auch jüngere Menschen an einer Infektion verstorben.

Die Langversion des Interviews:

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Waren die Schulschließungen im Rückblick ein Fehler? Das will Drosten so nicht stehen lassen. Es hätten Abwägungen stattfinden müssen, zwischen Arbeitsstätten und Schulen. In vielen Ländern sei diese Abwägungen stärker in Richtung Schulen gegangen. Angesprochen auf die Maskenpflicht, deren Sinnhaftigkeit oder gar Schaden, konterte Drosten, es seien ihm keine Daten bekannt, die einen Schaden nachweisen würden. Im Gegenteil: "Studien zeigen: Masken haben gewirkt." Und das insbesondere dann, wenn sie verpflichtend getragen werden mussten. Nachweisbar am besten gewirkt hätte die Verpflichtung zum Tragen einer FFP2-Maske. Für "stetiges Händewaschen gibt es hingegen keine gute Evidenz."

Zeitweise wurden Spielplätze und Parks gesperrt, gar das Sitzen auf Parkbänken war verboten. Wie sinnvoll waren denn diese Maßnahmen, will Wolf wissen. "Wir wussten schon sehr früh, dass die Übertragungseffektivität draußen ungefähr 20-Mal geringer ist wie drinnen. Hier hätte die Politik ruhig häufiger sagen können, das brauchen wir nicht."

"Impfung war die Rettung"

Ende 2020 kam dann endlich die Impfung. Wie groß war der Durchbruch damit wirklich? "Die Impfung ist allgemein eine der effektivsten Maßnahmen, die wir in der Medizin überhaupt kennen. Hier war es eine Rettung. Wir hätten sonst eine sehr schwierige Situation erlebt, wenn die Impfung nicht so schnell da gewesen wäre - nicht nur für das Zusammenleben, sondern auch für die Wirtschaft."

Was antworte er jenen Menschen, die behaupten, man wisse heute die Impfung hätte überhaupt nichts gebracht? Drosten schlicht: "Das ist falsch. Mehr muss ich dazu nicht sagen." Die Impfung habe nachweislich gegen schwere Erkrankung gewirkt und auch die Übertragung verringert. Aufgrund der Virus-Mutation sei "manche Schutz-Komponenten verloren gegangen." Als es aber besonders verstärkt auf die Wirkung "ankam, im Herbst 2021, da war der Übertragungsschutz noch gut. Die Dinge sind eben nicht so schwarz-weiß, wie sie diskutiert werden."

Lockdown für Ungeimpfte "nicht zu begründen"

Müsse man nicht im Nachgang sagen, der monatelange "Lockdown für Ungeimpfte" im Winter 2021 war gegen jede medizinische Evidenz? "Die Omikron-Variante war übertragbar trotz Impfung. Im Nachhinein betrachtet, würde man das so wägen, dass eine Ausgangsbeschränkung für Ungeimpfte nicht mehr zu begründen war." Den Eigenschutz dürfe man aber dennoch nicht vergessen, den eine Impfung auch damals mit sich brachte.

Wer soll sich denn heute noch impfen lassen? "Leute über 60, 65 Jahre, zur Saison, möglichst im Herbst. Man kann das auch gemeinsam mit der Influenza machen. Oder auch jene, die noch keine drei Antigen-Kontakte hatten."

Mehr zum Thema Chronik Familiensoziologin: "Corona-Pandemie war sozial nicht gerecht" WIEN. Vielen Familien, die mit Kindern und Jugendlichen durch die Covid-19-Lockdowns und ausladende Schulschließungsperioden steuerten, sitzt die ... Familiensoziologin: "Corona-Pandemie war sozial nicht gerecht"

Zwischen der Spanischen Grippe und der Corona-Pandemie lagen 100 Jahre. Werden wir noch noch eine weitere erleben, fragt Wolf zum Abschluss. "Ich hoffe nicht, es ist aber nicht auszuschließen."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper