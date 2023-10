Vilimsky soll wieder FP-Spitzenkandidat für EU-Wahl werden

Das kündigte Parteichef Herbert Kickl am Sonntag am Hartberger Oktoberfest an. Noch braucht es zwar eine Bestätigung durch die Parteigremien, wie Vilimsky selbst bestätigte. Allerdings dürfte der EU-Mandatar in der FPÖ außer Frage stehen. Es gebe "weit und breit keinen besseren Spitzenkandidaten für die Europawahl", sagte Kickl bei der Veranstaltung.

Ein Beschluss für die Spitzenkandidatur durch das Parteipräsidium stehe in absehbarer Zeit bevor, so Vilimsky, der seinen Willen zur Spitzenkandidatur bestätigte. Er leitet derzeit die dreiköpfige freiheitliche EU-Delegation. Der langjährige frühere FPÖ-Generalsekretär und Nationalratsabgeordnete sitzt seit 2014 im EU-Parlament. "Harald Vilimsky, das ist der Fels auf dem wir unseren Wahlkampf aufbauen", streute Kickl seinem Wunsch-Spitzenkandidaten am Sonntag Rosen in Hartberg.

