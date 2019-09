Vilimsky sieht bei ÖVP-Programm blaue Urheberschaft

Offenbar habe Kurz bei seiner Präsentation die Unterlagen von FPÖ-Chef Norbert Hofer "erwischt", feixte Vilimsky. Der FPÖ-Generalsekretär ortete darin eine Koalitionsansage der Türkisen an die Freiheitlichen.

Eine restriktive Zuwanderungspolitik, die Bekämpfung der illegalen Migration und die konsequente Umsetzung der Mindestsicherung neu werde sich wohl nur mit einer FPÖ in der Regierung umsetzen lassen, so der Freiheitliche: "Ich bin gespannt, mit wem Kurz eine Koalition eingehen will, um diese Forderungen durchzubringen."

Ein "klares Bekenntnis zu unserer Kultur und Tradition", die Beibehaltung des Kreuzes in den Klassenzimmern und ein Fortführen der christlichen Traditionen werden sich mit "einer Rendi-Wagner-SPÖ, den Kogler-Grünen oder gar mit den Meindl-Reisinger-Pinken" nur schwer verwirklichen lassen, so Vilimsky.

