Vier Oberösterreicher an den Schalthebeln der ÖGK

Vier Manager der Oberösterreichischen Gebietskrankenkasse (OÖGKK) spielen eine zentrale Rolle in der neuen Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) mit Sitz in Wien. Das ist bemerkenswert, weil aus Linz viel Kritik an der "zentralistischen" Sozialversicherungsreform mit der Fusion der neun GKK gekommen ist – jedenfalls von SP-nahen Vertretern. Sogar eine Verfassungsklage hat die OÖGKK eingebracht.

Nun bauen die Oberösterreicher seit August von Linz aus vier der wichtigsten bundesweiten Abteilungen der ÖGK auf. Andrea Wesenauer, die noch bis 31. Dezember OÖGKK-Direktorin ist, zeichnet für Finanz- und Strategisches Controlling verantwortlich. Ihr Stellvertreter Gerhard Mayr baut das Versicherungsservice mit Meldewesen und Beitragsprüfung auf. Ressortdirektor Franz Kiesl, der als harter Verhandler gilt, ist für das Management der Verträge mit Ärzten, Zahnärzten, Therapeuten, Spitälern und Primärversorgungszentren zuständig. Harald Schmadlbauer baut den Bereich Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Gesundheitsförderung und Prävention auf – gemeinsam mit Andrea Mayrhofer aus Wien.

Die vier Oberösterreicher wurden nun mit der Leitung dieser vier von insgesamt 15 Expertisezentren bzw. Fachbereichen über den 31. Dezember hinaus, bis Ende 2020 betraut. Im Laufe des kommenden Jahres sollen die Posten langfristig ausgeschrieben werden. Die Chancen für Wesenauer, Kiesl und Schmadlbauer (die der SP zuzuordnen sind) und Mayr (VP) gelten aufgrund ihrer Erfahrung und Kompetenz als sehr gut.

Man hoffe, viel vom erfolgreichen oberösterreichischen Weg einbringen zu können, sagt Wesenauer. Es sei zulässig und wichtig gewesen, das Gesetz verfassungsrechtlich prüfen zu lassen. "Nun wollen wir, dass sich die ÖGK gut entwickelt und das Beste für die Versicherten herausgeholt wird." ÖGK-Generaldirektor Bernhard Wurzer sagt, dass man vieles, was in den Ländern gut gemacht wurde, übernehmen wolle. "Darum verfolgen wir ein dezentrales Konzept." Kompetenzen und Know-how seien in Oberösterreich stark, etwa beim internen Controlling, sagt Wurzer, der der VP zuzuordnen ist.

Artikel von Alexander Zens Redakteur Politik a.zens@nachrichten.at