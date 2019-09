Viele mögliche Koalitionsvarianten

Er habe keine Eile mit einer Regierungsangelobung, sagte Bundespräsident Alexander Van der Bellen gestern Abend und gratulierte Wahlsieger Sebastian Kurz (ÖVP). Der Bundespräsident kündigte an, mit allen Parteien Gespräche zu führen und danach den Spitzenkandidaten der stimmenstärksten Partei mit Regierungsverhandlungen zu betrauen.

Damit liegt der Ball bei VP-Chef Kurz. Dieser will ebenfalls mit allen sprechen, er hat mehrere Varianten:

ÖVP-FPÖ: Bis vor kurzem hatte Kurz noch deutliche Sympathien für eine Wiederauflage von Türkis-Blau erkennen lassen, sprach davon, man wolle den "erfolgreichen Weg weitergehen". Doch die FPÖ hat sich nach der Wahlniederlage überraschend schnell auf die Oppositionsrolle festgelegt. In einer Koalition mit der ÖVP müsse man etwas dagegen halten können, sagte Ex-Innenminister Herbert Kickl (FPÖ). Mit diesem Wahlergebnis sei dies schwer möglich. Dazu kommen die internen Turbulenzen, in den kommenden Tagen stehen schwerwiegende Entscheidungen in der FPÖ an.

Innerhalb der ÖVP ist die Skepsis gegenüber der FPÖ zudem deutlich gestiegen.

ÖVP-Grüne: Auffallend viele ÖVPler liebäugelten schon gestern mit Türkis-Grün. Immerhin hatte der grüne Bundessprecher Werner Kogler schon vor der Wahl angekündigt, man werde das Gespräch mit Kurz suchen. Gestern Abend gab man sich aber deutlich angriffiger und – angesichts des guten Ergebnisses – auch selbstbewusster: Die ÖVP müsse ihren Kurs ändern. Nun gehe es einmal um Gespräche über die Sinnhaftigkeit von Verhandlungen, betonte Kogler.

ÖVP-SPÖ: SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner hielt sich mit Antworten auf die Koalitionsfrage zurück. Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda betonte, zu Regierungsverhandlungen bereit zu sein. Zudem stellte man sich demonstrativ hinter Rendi-Wagner, auch Wiens Bürgermeister Michael Ludwig schloss personelle Konsequenzen aus. Das Verhältnis zwischen Kurz und Rendi-Wagner gilt als schwierig.

Bei den Neos wäre man zu konstruktiven Gesprächen über eine Regierungsbildung bereit, man könnte aber höchstens eine ohnehin vorhandene Mehrheit abstützen.