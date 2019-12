Was in vielen anderen Ländern, etwa in Spanien oder Deutschland, schon der Fall war, dürfte mit der türkis-grünen Bundesregierung auch in Österreich Premiere feiern: Eine Frau soll das Verteidigungsressort übernehmen, heißt es in hohen ÖVP-Kreisen. Als Favoritin kursierte am Wochenende Klaudia Tanner, aktuell Direktorin des niederösterreichischen Bauernbundes.