VfGH berät über Handy-Abnahme, Grasser & Co

Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) berät in seiner kommende Woche beginnenden Session über einige brisante Beschwerden. Unter anderem stehen die Regelungen zur Sicherstellung von Handys sowie ein Antrag von Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser im Zusammenhang mit seiner erstinstanzlichen Verurteilung im BUWOG-Prozess auf dem Programm.

Bei der Frage der Sicherstellung von Mobiltelefonen steht die Verfassungskonformität von Bestimmungen in der Strafprozessordnung im Mittelpunkt. Ein Mann, dem von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt das Handy abgenommen wurde, sieht die Hürden dafür als zu niedrig an: Es sei nämlich schon bei Vorliegen eines bloßen Anfangsverdachts und Eignung als Beweismittel möglich, ein Mobiltelefon sicherzustellen. Demgegenüber würden andere Ermittlungsmaßnahmen, die mit ähnlich schwerwiegenden Eingriffen verbunden sind, z.B. Hausdurchsuchungen, strengeren Voraussetzungen unterliegen.

Der Fall ist insofern auch politisch brisant, als über genau diesen Punkt ÖVP und Grüne unter dem Schlagwort "Stärkung der Beschuldigtenrechte" verhandeln. Dabei sollte das VfGH-Urteil in dieser Causa abgewartet werden.

Grasser und Verjährungsfrist

Ebenfalls in den Komplex der Beschuldigtenrechte fällt das von Karl-Heinz Grasser angestrengte Verfahren. Er ist unter anderem der Ansicht, dass es verfassungswidrig sei, dass der Zeitraum vom Beginn der Ermittlungen bis zur rechtskräftigen Beendigung des Strafverfahrens nicht in die Verjährungsfrist eingerechnet wird. Das habe zur Folge, dass die Dauer eines strafgerichtlichen Verfahrens keiner Beschränkung unterliege, was im Widerspruch zum Grundrecht auf eine angemessene Verfahrensdauer stehe.

Einen weiteren Komplex bilden diverse "Klimaklagen": Neu dazugekommen ist der Antrag einer Frau, die an Multipler Sklerose leidet und sich gegen mehrere steuerliche Begünstigungen für die Luftfahrt wendet. Weiterbehandelt wird der Fall jener zwölf Kinder und Jugendlichen, die aufgrund fehlender Maßnahmen der Regierung ihre Zukunft gefährdet sehen.

Der VfGH verhandelt auch zum Thema Covid-Finanzhilfen durch die Covid-19-Finanzierungsagentur (COFAG) und die Frage, ob die Rechtsberatung von Asylwerbern durch die Bundesbetreuungsagentur verfassungskonform ist.

