Der österreichische Plan, wonach man bis Ende März alle über 65-Jährigen, die dazu bereit sind, also bis zu 1,7 Millionen Menschen durchgeimpft haben will, könnte einen herben Rückschlag erleiden. Denn 2,16 Millionen Dosen sollen bis dahin von AstraZeneca kommen. Der in Oxford entwickelte Wirkstoff soll am 29. Jänner von den EU-Behörden zugelassen werden und im Gegensatz zu jenen von Biontech/Pfizer (938.000 Dosen) und Moderna (200.000 Dosen) länger haltbar sein.