Verurteilung nur, wenn ein Vorsatz nachgewiesen wird

108 Seiten umfasst der Strafantrag gegen Kurz, Bonelli und Glatz-Kremsner. Den Prozess wird Michael Radasztics leiten, der seit Anfang Jänner als Richter am Landesgericht für Strafsachen tätig ist. Vorher war er 15 Jahre bei der Staatsanwaltschaft Wien tätig. Ursprünglich hatte Radasztics gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser ermittelt und dann das Eurofighter-Verfahren betreut, ehe ihm 2019 der Akt entzogen und der WKStA übergeben wurde. Nun wird er als Einzelrichter die Stichhaltigkeit der Anklage beurteilen.

Das Delikt der "falschen Beweisaussage" kann in der Praxis schwierig nachzuweisen sein. Eine objektiv falsche Aussage ist oft schnell festzustellen – für eine Verurteilung muss aber ein "bedingter Vorsatz" nachgewiesen werden, sagt der Strafrechtsexperte Klaus Schwaighofer (Uni Innsbruck).

Mehr zum Thema Kotankos Corner Kotankos Corner Der Ikarus der ÖVP: Wie es nun mit Sebastian Kurz weitergeht Prozess ab 18. Oktober: Der Ex-Kanzler wird wegen Falschaussage angeklagt. Der Ausgang der juristischen Aufarbeitung ist ungewiss, ein Comeback in ... Der Ikarus der ÖVP: Wie es nun mit Sebastian Kurz weitergeht

Für Frei- oder Schuldspruch ist entscheidend, wie Kurz eine Einbindung in die Bestellung von Thomas Schmid bei der ÖBAG interpretierte. "Dass er informiert war, liegt auf dem Tisch und ist durch Chats objektivierbar", betont Schwaighofer. Formell mitentschieden habe Kurz wegen mangelnder Zuständigkeit nicht. "Wenn man ihm glaubt, dass er sich bei der Aussage auf die formelle Einbindung bezogen hat, dann hat er nichts falsch gemacht."

Jurist Alois Birklbauer Bild: JKU Linz

Der Strafrechtler Alois Birklbauer von der Johannes Kepler Uni in Linz sagt, die Ermittler müssten Kurz nicht nachweisen, dass er den Ausschuss bewusst frontal angelogen habe, sehr wohl aber, dass er es zumindest für möglich gehalten oder sich damit abgefunden habe, den Ausschuss falsch zu informieren. "Sobald ich Zweifel an einer Aussage habe, diese aber nicht äußere, handelt es sich um eine Falschaussage", so Birklbauer. Schwerer nachzuweisen sei eine Falschaussage, wenn sich jemand auf fehlende Erinnerung stützt. Erinnerungsfehler würden nicht für eine Verurteilung sorgen. So sei Ex-Finanzminister Gernot Blümel mit seinen zahllosen "Erinnerungslücken" im U-Ausschuss "wohl besser beraten" gewesen, sagt Birklbauer.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Gernot Blümel

Karl-Heinz Grasser Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.