Vertriebene aus der Ukraine: Status wird geklärt

Dies werde gerade vorbereitet, sagt Innenminister Gerhard Karner (VP). Er will im ersten Halbjahr "ergebnisoffen" klären, welchen Status die Vertriebenen künftig haben.

Aktuell sind rund 56.000 Ukrainer in der Grundversorgung untergebracht. "Bis zum St. Nimmerleinstag" würden sie dort nicht bleiben, meint der Innenminister. Sie ins Sozialhilfe-System zu integrieren, wurde in der Vergangenheit öfter überlegt. Karner legt sich nicht fest, stellt aber klar, dass man sich gemeinsam mit dem AMS Gedanken mache. Basierend auf Erfahrungen aus dem Jugoslawien-Krieg schätzt man, dass etwa die Hälfte der aus der Ukraine Vertriebenen in Österreich bleiben wird.

