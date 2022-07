Vertrauensindex: Polizei führend, Regierung Letzter

Das zeigt der diesjährige APA-OGM-Vertrauensindex für Institutionen.

Stabil an der Spitze bleibt auch heuer wieder die Polizei mit einem Wert von 55 (Saldo aus "Habe Vertrauen"/"Habe kein Vertrauen"), das ist ein kleines Vertrauensplus von zwei Punkten gegenüber dem Vorjahr. Kräftig zugelegt hat auf dem zweiten Platz das österreichische Bundesheer (plus 20 auf 52 Punkte), was OGM-Chef Wolfgang Bachmayer nicht zuletzt durch den Krieg in der Ukraine begründet sieht. An der dritten Stelle rangiert die Arbeiterkammer (50, plus 6).

Erst an der achten Stelle kommt der Bundespräsident, der von der allgemein negativen Stimmung für die Politik erfasst wird. Der Wert von 32 liegt deutlich unter den 41 vom Vorjahr. Dennoch genießt der Bundespräsident ungleich mehr Ansehen als Landesregierungen und Bundesregierung. Erstere stürzen von plus 14 auf minus zwei ab. Die Bundesregierung fällt gar von minus 17 auf minus 34, womit man auf dem letzten Platz der 31 Institutionen umfassenden Liste steht – knapp hinter den Medien.