Vertrauensindex: Grüner Minister Rauch legt zu

WIEN. Das Vertrauen in die Bundespolitik nimmt weiter ab. Aber im aktuellen APA/OGM-Vertrauensindex gibt es Ausnahmen: Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) legt stark zu, in geringerem Ausmaß auch Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger und FP-Obmann Herbert Kickl, der in Summe aber immer noch tief im Minus ist.

Am vertrauenswürdigsten ist weiter trotz Minus Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Sein Saldo fiel im Vergleich zum November um fünf Punkte. Dazu dürfte seine Aussage beigetragen haben, Kickl im Fall eines Wahlsieges nicht mit der Regierungsbildung zu beauftragen. So sieht das zumindest OGM-Chef Wolfgang Bachmayer. Aktuell gaben 59 Prozent der 1000 Befragten an, Van der Bellen zu vertrauen, 37 Prozent verneinten das – womit der Saldo plus 22 ist.

"Alemannisch-ruhiges Wesen"

Das ist nach wie vor der mit Abstand beste Wert. Zweite ist Justizministerin Alma Zadic (Grüne) mit plus 11, gefolgt von Arbeitsminister Wolfgang Kocher (ÖVP) mit 10 und Nationalratspräsidentin Doris Bures mit 7. Rauch hat es mit einem Vertrauensplus von 14 in den Positiv-Bereich (Saldo plus 3) geschafft. Dafür sieht Bachmayer mehrere Gründe: dass Rauch das Ende der Pandemie ausgerufen hat, dass er der Ärztekammer die Stirn bietet und auch sein "alemannisch-ruhiges, aber bestimmtes Wesen".

Dass auch Kickl zugelegt hat, liegt laut Bachmayer daran, dass die FPÖ-Wählerschaft wachse.

