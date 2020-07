Wie schlecht es dem Bundesheer geht, haben die Bundesländerzeitungen in den vergangenen Tagen ausführlich dargestellt. In der Kritik an den Reformplänen von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (VP) fanden sich gestern ihre Vorgänger, Hans-Peter Doskozil (SP) und Mario Kunasek (FP), in einer ungewöhnlichen Allianz. Sie warfen in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Ex-Generalstabschef Edmund Entacher der Ressortchefin, aber auch Kanzler Sebastian Kurz (VP) vor, das Heer kaputtzusparen.