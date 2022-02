Verschlussakt bringt neue Munition für U-Ausschuss

Am 2. März startet der Untersuchungsausschuss zur mutmaßlichen Korruption in der ÖVP mit den Befragungen. Die Parteien bringen sich bereits in Stellung. Es geht nicht nur um das Themenfeld Korruption, sondern auch darum, wie glaubwürdig die Akteure im U-Ausschuss agieren.

Ein Ermittlungsakt der Staatsanwaltschaft Wien bringt nun neue Munition für den U-Ausschuss. Ehemaligen Mitarbeitern des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) werden Missbrauch der Amtsgewalt, Verdacht der Begünstigung, Bestechung und Bestechlichkeit sowie der Verrat von Staatsgeheimnissen vorgeworfen, wie die "Presse" berichtete.

Die ehemaligen BVT-Mitarbeiter Egisto Ott, Martin W. und IT-Experte Anton H. sowie in Teilbereichen auch der ehemalige Generalsekretär im Außenamt Johannes Peterlik sollen gleich in mehrere Skandale involviert gewesen sein. Sie lösten die BVT-Razzia aus, faktenwidrige Aussagen führten zur Hausdurchsuchung im Verfassungsschutz.

Als nach Veröffentlichung des Ibiza-Videos Hausdurchsuchungen unter anderem bei Ex-FP-Chef Heinz-Christian Strache stattfanden, soll ihm Ott entsprechende Tipps gegeben haben.

Martin W. wiederum steht im Verdacht, in die Flucht von Wirecard-Vorstand Jan Marsalek involviert gewesen zu sein. Peterlik soll die Formel des Nervengifts Nowitschok an Marsalek weitergegeben haben.

Involvierung der Politik

Vieles davon ist bereits bekannt, doch das Pikante daran ist, dass in dem Bericht der Staatsanwaltschaft alle Stränge verbunden werden und dass sich eine Involvierung der Politik zeigt.

In dem Akt tauchen mehrere Namen auf, die mit früheren und auch dem künftigen Untersuchungsausschuss verknüpft sind. Beim ehemaligen FP-Fraktionsführer im BVT-U-Ausschuss Hans-Jörg Jenewein gab es eine Hausdurchsuchung. Er steht im Verdacht, Egisto Ott Geld für Informationen geboten zu haben. "Du, ich muss mir am Mo noch das ok für die 50 holen", schrieb Jenewein an Ott. Der einstige FP-Mandatar ist weiterhin für seine Partei aktiv, er betreute zuletzt inhaltlich den U-Ausschuss. Neos-Abgeordneter Helmut Brandstätter, der in diesem U-Ausschuss nicht mehr vertreten ist, soll sich ebenso mit Ott getroffen haben wie der ehemalige Nationalratsabgeordnete Peter Pilz. Er wird dieses Mal als Auskunftsperson in den U-Ausschuss geladen. Alle Betroffenen bestreiten strafbare Vorgänge.

Zuletzt hatte Pilz' Online-Medium "zackzack" Chats des ehemaligen Kabinettschefs des Innenressorts Michael Kloibmüller veröffentlicht. Dieser hatte nach einem Bootsunfall sein Handy an IT-Experten H. übergeben, der die Daten abgesaugt haben soll.

In dem Ermittlungsakt finden sich auch neue Vorwürfe gegen Peterlik, dessen Ehefrau selbst im BVT arbeitete: Der Generalsekretär im Außenamt soll mit Ott gemeinsam ein Konzept für einen Mini-Geheimdienst im Außenamt erstellt haben. Demnach sollten Personen, die in der BVT-Affäre auftauchten, im Außenamt neue Jobs finden.