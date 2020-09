Verschärfungen "während des gesamten Winters, womöglich länger"

Er rechne "in den nächsten Wochen nicht damit, dass es zu einer Entspannung kommt" – die letzten Worte beim Auftritt des Corona-Regierungsquartetts gehörten am Freitag Sebastian Kurz (VP). Er gehe davon aus, dass die ab Montag, null Uhr, bundesweit geltenden Verschärfungen "während des gesamten Winters, womöglich darüber hinaus", aufrecht bleiben werden, sagte der Bundeskanzler.

Für den Rest des Jahres

Womit sich die Österreicher also für den Rest des Jahres auf Mund-Nasen-Schutz in Geschäften, bei Dienstleistern, in Behörden, für Kellner und in Schulen außerhalb der Klassen sowie auf Einschränkungen bei Veranstaltungen einstellen müssen.

Mit zuletzt 580 Neuinfektionen "wird es wieder ernst", sagte Kurz, der vor allem auf Wien verwies, wo knapp die Hälfte der Fälle registriert wurde.

Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) schickte voraus, dass weltweit im Herbst mit mehr Corona-Fällen zu rechnen gewesen sei. Aber in Österreich "sind mir die Zahlen zu hoch", und "sie steigen zu früh". Bei den Neuinfektionen gebe es in den meisten Bundesländern Zuwächse, starke allerdings in Tirol und eben in Wien. Was auch erklärt, dass die Bundeshauptstadt sowie Innsbruck, Kufstein und Schwaz zu den sieben Regionen zählen, in denen die Corona-Ampel auf Gelb gestellt wurde.

Gerade in diesen Gebieten sei nun die Geschwindigkeit bei den Tests und das Kontaktpersonenmanagement besonders wichtig. Wie schon am Beginn des Wiener Wahlkampfs kam dazu von Innenminister Karl Nehammer (VP) ein Seitenhieb für Rot-Grün in seiner Heimatstadt: Er sei "sehr dankbar, dass es auch in der Wiener Stadtregierung zu einem Umdenken gekommen ist – lieber spät als gar nicht". Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SP) wiederum hatte dem Bund nahegelegt, die Corona-Maßnahmen zu verschärfen.

Vor einer Woche noch hatte Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) den Linzer Bürgermeister bei seiner Kritik, die Ampel-Einstufung für Linz (damals: gelb) sei "nicht nachvollziehbar", unterstützt. Nun steht die Ampel in Linz auf Grün, und Stelzer begrüßte die Ausweitung des verpflichtenden Mund-Nasen-Schutzes als "richtigen Schritt für mehr Sicherheit". Auch bei der raschen Eindämmung der Cluster in Oberösterreich (Freikirchen und St. Wolfgang) hätten sich die Masken als effektiv erwiesen. Er erwarte nun, dass auch die Corona-Ampel in Richtung "einheitliche und leicht verständliche Handlungsanleitungen" weiterentwickelt werde.

Dass die Corona-Ampel für Linz von Gelb auf Grün gestellt wurde, konnte Bürgermeister Klaus Luger (SP) nicht besänftigen. "Weil die Bundesregierung plötzlich doch nicht differenziert, sondern mit der Gießkanne vorgehen will", müssten die Linzer "trotz grün mit Maskenpflicht, Veranstaltungsabsagen und weiteren Belastungen rechnen", kritisierte Luger. "Ich bleibe dabei: Die Ampel ist nicht nachvollziehbar. Innerhalb einer Woche widerspricht sicht die Bundesregierung selbst." Wenn die verordneten schärferen Maßnahmen ab Montag gelten, müsse sie Linz aber "selbstverständlich" nachvollziehen.

Widersprüche und Verunsicherung sahen die Oppositionsparteien. "Die Ampel sollte Klarheit bringen, jetzt stiftet sie noch mehr Verwirrung", sagte SP-Gesundheitssprecher Philip Kucher. FP-Obmann Norbert Hofer bezeichnete die Bundesregierung als wandelnden Kollateralschaden. Angst- und Panikmache werde fortgesetzt, mit den Maßnahmen weit übers Ziel hinausgeschossen. Auch die Neos attestierten der Regierung "größtmögliche Verwirrung". (luc/bock)

