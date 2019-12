Verschärfungen im Sozialhilfe-Gesetz gehen den Höchstrichtern zu weit

Es war eines der Kernprojekte der ÖVP-FPÖ-Regierung und zugleich auch jenes, das am heftigsten kritisiert wurde: die österreichweite einheitliche Sozialhilfe als Ersatz für die bisher von den Bundesländern geregelte Mindestsicherung. Mit 1. Jänner sollte das Gesetz in Kraft treten, nun hat der Verfassungsgerichtshof (VfGH) einige entscheidende Passagen darin aufgehoben.

Die Richter urteilten, dass abgestufte Höchstsätze pro Kind eine "sachlich nicht gerechtfertigte und daher verfassungswidrige Schlechterstellung von Mehrkindfamilien" seien. Das Gesetz sah für das erste Kind 216 Euro, für das zweite Kind 130 Euro und für jedes weitere Kind 43 Euro pro Monat vor. Der VfGH sah darin die Gefahr, dass "der notwendige Lebensunterhalt bei Mehrkindfamilien nicht mehr gewährleistet ist".

Die zweite Aufhebung betrifft den notwendigen Nachweis von Deutsch- oder Englischkenntnissen, um einen "Arbeitsqualifizierungsbonus" von 35 Prozent zu erhalten. Für die Verfassungsrichter eine "unsachliche Regelung", da nicht ersichtlich sei, warum die Vermittelbarkeit am Arbeitsmarkt – und damit die Voraussetzung für den 300-Euro-Bonus – nur bei Deutsch auf B1-Niveau oder Englisch auf Maturaniveau gegeben sein solle. Dies verstoße gegen den Gleichheitsgrundsatz, weil es "viele Beschäftigungsmöglichkeiten" gebe, für die Sprachkenntnisse auf diesem Niveau nicht erforderlich seien. Beide Maßnahmen hatte die ehemalige Regierung bei der Präsentation des Gesetzes vor einem Jahr wortreich gegen Kritiker verteidigt: Man wolle damit die "Zuwanderung in die Mindestsicherung" bekämpfen und ein gerechteres System schaffen.

Dementsprechend heftig reagierte FP-Klubobmann Herbert Kickl gestern auf die VfGH-Entscheidung: "Die Höchstrichter stellen damit den Magnet für unqualifizierte Zuwanderung wieder auf Maximalleistung." Sehr knapp fiel die Reaktion der ÖVP aus. "Wir können die Entscheidung absolut nicht nachvollziehen, und sie widerspricht vollkommen unseren politischen Überzeugungen", so der geschäftsführende Klubobmann August Wöginger (VP). Aber: "Entscheidungen des VfGH sind endgültig." Die SPÖ, die das Gesetz vor das Höchstgericht gebracht hatte, zeigte sich hingegen sehr zufrieden. "Kindern mit 43 Euro pro Monat ihre Zukunft zu rauben, ist nicht nur unmenschlich, sondern auch verfassungswidrig", sagte SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner.

"Werden Erkenntnis prüfen"

Neos-Sozialsprecher Gerald Loacker sah sich in seiner Skepsis bestätigt, er fordert eine einheitliche "und vor allem durchdachte" Reform der sozialen Absicherung.

Stefan Kaineder, stellvertretender Bundessprecher der Grünen, nannte den gestrigen Dienstag einen "guten Tag für die ärmsten Kinder in Österreich". Man werde das Erkenntnis nun prüfen und überlegen, wie "der Handlungsauftrag für die Politik" aussehe. Für die Koalitionsverhandlungen sieht Kaineder keine unmittelbaren Auswirkungen. Die ÖVP hatte zuletzt betont, man werde die Sozialhilfe auf keinen Fall aufschnüren. Nach dem VfGH-Erkenntnis dürfte das Gesetz aber sehr wohl noch einmal auf dem Tisch der Verhandler landen.

Ausführungsgesetz in Oberösterreich beschlossen

Da die Sozialhilfe in der Kompetenz der Bundesländer liegt, mussten diese entsprechende Ausführungsgesetze beschließen. Während einige Länder die VfGH-Entscheidung noch abgewartet haben, wurde in Niederösterreich und Oberösterreich das Gesetz bereits beschlossen.

Damit treten die nun als verfassungswidrig abgelehnten Regelungen in den beiden Bundesländern mit 1. Jänner 2020 in Kraft.

Sozial-Landesrätin Birgit Gerstorfer (SPÖ) sieht sich in ihrer Kritik an der Sozialhilfe Neu bestätigt: „All das habe ich schon vor der Begutachtung angemerkt.“ Das Gesetz sei „handwerklich schlampig“ und geprägt von „niederen Motiven“. Eine Reparatur des Gesetzes sei dringend notwendig.

ÖVP und FPÖ im Land sehen den Bund in der Verantwortung, dieser müsse das Rahmengesetz nun anpassen.

Inhaltlich stehe man weiter hinter der Reform, so VP-Sozialsprecher Wolfgang Hattmannsdorfer und FP-Klubobmann Herwig Mahr: „Es muss weiterhin gewährleistet sein, dass ausreichende Deutschkenntnisse an den Erhalt von Sozialleistungen geknüpft sind.“

Artikel von Barbara Eidenberger Redakteurin Innenpolitik b.eidenberger@nachrichten.at