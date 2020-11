Lockdown: Regierung wird am Samstag neue Maßnahmen verkünden

Spekulationen über Schulschließungen gab es schon heute - wir haben berichtet [OÖNplus]. Die Sonderbetreuungszeit für Arbeitnehmer wurde von vielen Betrieben als Vorbereitung auf Schulsperren gesehen. Klarheit soll es am Samstag geben - und zwar gegen 16 oder 17 Uhr.

Laut OÖN-Informationen werden Kanzler Sebastian Kurz (VP), Vizekanzler Werner Kogler, Gesundheitsminister Rudi Anschober (beide Grüne)und Innenminister Karl Nehammer (VP) am späten Samstagnachmittag die Bevölkerung über Verschärfungen bei den Corona-Maßnahmen informieren. Es deutet alles daraufhin, dass es Richtung harter Lockdown geht. Die Zahl der Neuinfektionen hat mittlerweile die Marke von 9000 überschritten.

Wie berichtet, hat die Ampel- Kommission am Donnerstagabend empfohlen, „möglichst zeitnah“ zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, um einen Zusammenbruch des Gesundheitssystems zu verhindern. Sie verwies dabei auf die Ausgangsregeln und Betretungsverbote im Covid-Maßnahmengesetz. Aus Sicht der Experten könnte also bei den Ausgangsbeschränkungen, im Handel, bei Dienstleistungen, an öffentlichen Orten oder im öffentlichen Verkehr nachgeschärft werden. Die bereits gesetzten „gelinderen Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens“ würden „nicht ausreichende Wirkung“ entfalten.

Die Kindergärten, Volksschulen und Sekundarstufe I sollen laut Kommission aber weiter offen gehalten werden. Die Betreuungseinrichtungen der unter 15-Jährigen würden sich weiter „nicht als Treiber des Infektionsgeschehens“ erweisen. Jedoch wird empfohlen, dass bei den Zehn- bis Vierzehnjährigen Schüler und Lehrer auch im Unterricht Maske tragen.

Ob die Schulen doch ganz geschlossen werden, darüber wird derzeit noch politisch gerungen.

