Verheiratete Priester: Für Schönborn ein "Sächlein"

Der kürzlich bei der Amazonas-Synode an Papst Franziskus gerichtete Vorschlag, verheiratete Männer wegen des eklatanten Priestermangels in der Amazonasregion zur Weihe zuzulassen, hat auch in Österreich rege Diskussionen ausgelöst.

Kardinal Christoph Schönborn gab sich zum Ende der Herbst-Vollversammlung der Bischofskonferenz allerdings enttäuscht darüber, dass "Sächlein" wie die Priesterweihe verheirateter Männer die eigentlich wichtige "Sache" der Umweltzerstörung überlagern würden. Denn die Synode sei ein "globaler Notruf" gewesen, zitierte Schönborn den Klimaforscher Hans Joachim Schellnhuber ("Stirbt Amazonien, stirbt die ganze Welt"). Der Kardinal sieht auch Österreich in der Pflicht, die Pariser Klimaschutzziele "noch viel entschiedener" umzusetzen.

Die Vorschläge zur Priesterweihe würden die österreichischen Bischöfe jedenfalls "begrüßen". Sie liegen nun beim Papst. Mit einer Reaktion sei "um Weihnachten" zu rechnen.

Ein Thema der Bischofskonferenz war die weibliche Beteiligung in der Kirche. Auch wenn hier keine Priesterweihe geplant sei, sollen Frauen mehr "in Leitungsverantwortlichkeiten eingebunden werden", kündigte der Kardinal an.

In eigener Sache ging Schönborn auch auf seine Pläne ein, sich als österreichisches Kirchenoberhaupt zurückzuziehen. Das Kirchenrecht sieht vor, dass Diözesanbischöfe mit Vollendung ihres 75. Lebensjahres, im Falle Schönborns ist das am 22. Jänner 2020, ihren Rücktritt anbieten. Er habe sein Gesuch Ende Oktober dem Papst persönlich übergeben, sprach Schönborn von einem "äußerst emotionalen Akt", auch weil er dies nicht nur "pro forma" getan habe. Offen ist, ob und wann Franziskus dem Rücktrittsgesuch nachkommen wird.