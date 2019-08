Verfassungsschutz warnt vor islamistischem Terror

Die "größte Bedrohung für die Sicherheit Österreichs" gehe nach wie vor von islamistischem Extremismus aus, geht aus dem Verfassungsschutzbericht für das Jahr 2018 hervor, den BVT-Chef Peter Gridling und der Generaldirektor für öffentliche Sicherheit, Franz Lang, präsentierten. Die ÖVP formulierte auf Basis des Berichts Wahlkampfforderungen.

Die Sicherheitslage sei im Vergleich zu anderen Ländern in Europa und weltweit "entspannter", sagte Lang. Auch wenn es in Österreich noch keinen Terroranschlag gegeben hat und die Zahl der neu ausreisenden Kämpfer aus Österreich in die Dschihad-Kriegsgebiete stagniere, bleibe der islamistische Terrorismus die größte Bedrohung für die Sicherheit Österreichs. Ein "beträchtliches und unkalkulierbares Gefährdungspotenzial" stellten sogenannte Rückkehrer dar, sagte Peter Gridling, Direktor des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT). Ein wichtiges Thema sei dabei auch "das Gefahrenpotenzial, das Frauen und Kinder nach ihrer Rückkehr möglicherweise aufweisen".

Rechtsextreme und Identitäre

Was rechts- und linksextreme Straftaten betrifft, so zeigt der Bericht bei Ersteren eine Steigerung. Mit 1075 Tathandlungen waren es um 12 mehr als 2017. Die Anzeigen stiegen von 1576 auf 1622. Die "traditionellen Rechtsextremisten" seien dabei in der öffentlichen Wahrnehmung in den Hintergrund gerückt. "Die Identitäre Bewegung ist Träger des modernen Rechtsextremismus in Österreich", sagte Gridling. Bei den "zahlreichen Berührungspunkten" der Bewegung mit der FPÖ werde im Einzelfall abgeklärt, ob etwas Strafbares oder "sicherheitsmäßig Bedenkliches vorliegt". Bei linksextremen Straftaten wurde dagegen ein deutlicher Rückgang verzeichnet. 2018 gab es mit insgesamt 137 linksextremen Tathandlungen um 35 Prozent weniger als 2017 und auch um 22,8 Prozent weniger Anzeigen.

Unmittelbar nach seiner Präsentation nahm die ÖVP den Bericht zum Anlass für Wahlkampf-Ansagen: Man müsse sich "den neuen Herausforderungen stellen", ließ Ex-Kanzleramtsminister Gernot Blümel verlauten. Punkte, die er ansprach, waren ein "Verbot des politischen Islam im Strafgesetzbuch" und Schaffung einer "Dokumentationsstelle für politischen Islam".

Was etwa die Identitären betrifft, solle das Vereinsrecht so geändert werden, dass eine Vereinsauflösung auch vorgenommen werden kann, wenn ein Verein genutzt wird, um "extremistisches und staatsfeindliches Gedankengut zu verbreiten".

