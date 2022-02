Verfassungsschutz: Innenminister musste "einen klaren Schnitt machen"

Die Worte der Kärntner Landespolizeidirektorin Michaela Kohlweiß hatten ein kurzes Haltbarkeitsdatum. Noch am Montag sah sie beim Leiter des Landesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT), Stephan Tauschitz, keinen Handlungsbedarf: Frühere Auftritte beim Ulrichsbergtreffen, an dem auch Neonazis teilnahmen, seien "kein Kriterium", Tauschitz habe alle Anforderungen für seinen Top-Job erfüllt.

Am Freitag war alles anders. Tauschitz sei "bis auf Weiteres einem anderen Verantwortungsbereich dienstzugeteilt" worden, ließ der Sprecher von Kohlweiß wissen.

ZIB 1: Der Leiter des Kärntner Landesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT), Stephan Tauschitz, ist "bis auf Weiteres" von seiner Funktion entbunden worden.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Dem Vernehmen nach wird Tauschitz nicht in den Verfassungsschutz zurückkehren. Vorerst führt die Vize-Leiterin Viola Trettenbrein das LVT. Der Posten wird, sobald es rechtlich möglich ist, neu ausgeschrieben.

Im Fall Tauschitz musste Innenminister Gerhard Karner (VP) dem Druck der Öffentlichkeit nachgeben. Tauschitz hatte als Kärntner VP-Klubchef 2008 und 2010 Reden am bei Rechtsextremen und Neonazis beliebten Ulrichsbergtreffen gehalten. Die Kritik an diesen Auftritten – die seinerzeit in Kärnten nicht ungewöhnlich waren – wuchs von Tag zu Tag.

"Problematischer Umgang"

Am Freitag sagte Karner, die Landespolizeidirektorin habe nun einen "klaren Schnitt gemacht, damit die Behörde in Ruhe arbeiten kann". Der Kampf gegen jedwede Form des Antisemitismus, Rechtsextremismus und jede Form von Extremismus sei "die zentrale Aufgabe der LVTs in allen Bundesländern, auch in Kärnten".

Stephan Tauschitz wird nicht mehr in den Kärntner Verfassungsschutz zurückkehren. Bild: LPD Kärnten

Zum Ulrichsbergtreffen bezog Karner unmissverständlich Stellung: "Dieses Treffen wurde durch die Beteiligung von Ewig-Gestrigen zum Synonym für die Verharmlosung von NS-Verbrechen". Die Teilnahme zahlreicher Politiker verschiedener Parteien zeige den problematischen Umgang Österreichs mit seiner Geschichte.

Tauschitz hatte sich damit verteidigt, "wie Vertreter anderer Parteien auch Grußworte" abgegeben zu haben. Er habe dort "eine Vereinnahmung durch Rechtsextremisten verhindern und das demokratische Österreich vertreten" wollen. Allerdings räumte er ein, dass er nicht mehr an einem solchen Treffen teilnehmen würde.

"Kriterien grundlegend ändern"

Rücktrittsforderungen hatte es von Abgeordneten der Grünen und der SPÖ sowie mehreren Menschenrechtsorganisationen gegeben. Besonders deutlich war das Statement des Präsidenten der Israelitischen Kultusgemeinde, Oskar Deutsch: "Wer am Ulrichsbergtreffen teilnimmt, sollte vom Verfassungsschutz beobachtet werden und kann diesen nicht leiten."

Nach dem Rückzug von Tauschitz verlangte die Menschenrechtsorganisation "SOS Mitmensch", das Innenministerium möge "seine Kriterien für Personalbesetzungen grundlegend ändern". – Die Sicherheitsbehörden gelten als jener Bereich, bei dem der politische Einfluss auf Postenbesetzungen besonders stark ist.

Beging früherer Justizminister Amtsmissbrauch?

Gegen Ex-VP-Justizminister Wolfgang Brandstetter ermittelt die Staatsanwaltschaft Innsbruck wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs, berichtete Ö1.

Dabei geht es um die Besetzung einer Abteilungsleitung in der Präsidialsektion, für die sich ein langjähriger Leiter einer anderen Abteilung beworben hatte.

ZIB 1: Neue Ermittlungen gegen Ex-Justizminister Brandstetter

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Er wurde von der unabhängigen Personalkommission mit großem Vorsprung an erster Stelle gereiht. Brandstetter brachte Bedenken vor: Es habe Beschwerden von Nichtakademikern gegeben. Der Minister setzte ein kommissionelles Hearing ein, das er leitete. Der Abteilungsleiter wurde in weiterer Folge zum Referenten degradiert.

Der Mann legte Beschwerde ein und bekam beim Bundesverwaltungsgericht Recht. Dieses stellte fest, dass die Abberufung sowie die Versetzung des Beamten in unsachlicher und willkürlicher Weise erfolgt seien.

Postenbesetzungen unter Missachtung der Personalsenatsvorschläge sorgten in Brandstetters Amtszeit öfter für Kritik. Die Richtervereinigung beklagte, dass Posten nicht nach Qualifikation, sondern nach „anderen Interessen“ besetzt würden.