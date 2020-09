Verfassung: "Ein guter Rahmen in Krisenzeiten"

Der geplante große Festakt mit den obersten Organen der Republik sowie die Wanderausstellung "Verfassung macht Schule" mussten wegen Corona auf 2021 verschoben werden. Das Parlament hält heute in der Nationalbibliothek eine Feier in kleinem Kreis (live auf ORF III) ab. Und es gibt eine Ausstellung am Heldenplatz. Gewürdigt wird auch der "Architekt" der Verfassung, Hans Kelsen, in einer Ausstellung im Jüdischen Museum Wien über den in Prag geborenen Sohn einer deutschsprachigen jüdischen Familie.

