Verdoppelung in Oberösterreich: Die Zahl der schweren Corona-Fälle steigt

Alarmierende Zahlen wurden am Wochenende in Oberösterreich gemeldet: Die Zahl der Corona-Intensivpatienten hatte sich von Freitag auf Sonntag von neun auf 22 mehr als verdoppelt. Auch die Zahl der Corona-Kranken auf den Normalstationen ist deutlich gestiegen: Statt 75 Patienten am Freitagabend waren es bis Sonntag 138. Insgesamt wurden bis gestern 1478 Oberösterreicher positiv getestet.

Darüber spricht Oberösterreich

Auch über ganz Österreich gesehen steigt die Zahl der schweren Fälle. Von den Spitalspatienten mussten 187 auf Intensivstationen versorgt werden, um 52 mehr als am Samstag. 86 Patienten sind laut Innenministerium (Stand: Sonntag, 9.30 Uhr) bisher gestorben, davon die meisten mit 21 in Wien. Je 19 Todesfälle wurden in der Steiermark und in Niederösterreich verzeichnet, zehn in Tirol, mit fast 2000 behördlich erfassten Erkrankungen das am meisten betroffene Bundesland. Im Verlauf des Sonntags wurden aus Salzburg zwei weitere Todesfälle – damit insgesamt sechs – gemeldet. 479 Personen gelten inzwischen als wieder genesen – um 69 mehr als am Samstag.

Zwar hat sich die Steigerung bei den Neuinfektionen etwas abgeflacht, doch geht man davon aus, dass der Höhepunkt der Corona-Krise in Österreich nun unmittelbar bevorsteht. Mitte April wird dieser von Regierungsseite erwartet. Für heute ist eine Pressekonferenz angekündigt, in der die Regierungsspitze eine erste Bilanz über die Maßnahmen ziehen will.

"Auf Verlässlichkeit prüfen"

Fest steht, dass wesentlich mehr als bisher getestet werden soll. 15.000 Tests täglich – dieses Ziel hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) vergangene Woche ausgegeben. Noch ist man davon aber weit entfernt. Bis zu 4000 Covid-19-Tests werden derzeit pro Tag durchgeführt. Die Labore könnten ihre Kapazitäten zwar steigern, doch nach wie vor fehlen die für die Tests benötigten Reagenzien.

Bei den sogenannten Schnelltests, bei denen auf Antikörper getestet wird, gibt man sich im Gesundheitsministerium zurückhaltend: "Sie werden eingesetzt, wenn sie verfügbar sind und auf Verlässlichkeit überprüft wurden." Es gebe aber "enorme Entwicklungsschritte".

Video: Österreichs Coronavirus-Situation im Überblick

Zum Einsatz könnten diese Tests kommen, wenn man einen Sample-Test durchführt. Dabei wird ein repräsentativer Ausschnitt der Bevölkerung untersucht. So ist es möglich, einen besseren Überblick über den Grad der Durchseuchung – also wie viele Menschen das Virus in sich tragen oder getragen haben – zu bekommen. In Island wurde diese Art Untersuchung bereits gemacht. Die Ergebnisse legen nahe, dass die Dunkelziffer hoch sein könnte und die Hälfte der Infizierten nicht bekannt sei, erklärte Epidemiologin Eva Schernhammer in einem ORF-Interview. Diese Einschätzung teilt man im Gesundheitsministerium: "Die Ergebnisse könnten im Rahmen der Gesamtstrategie eine große Chance darstellen." Derzeit arbeite man "mit Hochdruck" an den Rahmenbedingungen für einen Sample-Test. Bereits angelaufen ist die großflächige Testung des Gesundheitspersonals. (eiba)

Intensivbetten

Mit 65.000 Betten, davon 2500 Intensivbetten, ist Österreich im internationalen Vergleich gut aufgestellt.

In Oberösterreich gibt es 7278 Spitalsbetten und 250 Intensivbetten. Etwa die Hälfte davon ist seit dem Wochenende belegt. Die Kapazität kann bei Bedarf auf 420 ausgebaut werden.

Die Lage im Rest der Welt

Liveblog zur Corona-Krise

var liveblog={load:function(e,t){

var a=document,l=a.createElement("script"),

o=a.getElementsByTagName("script")[0];

return l.type="text/javascript",l.onload=t,l.async=!0,l.src=e,o.parentNode.insertBefore(l,o),l}};

liveblog.load("https://apa.liveblog.pro/apa/3.3.4/angular/parent-iframe.js?"+parseInt(new Date().getTime()/900000,10),function(){"function"==typeof

liveblog.loadCallback&&liveblog.loadCallback()});

var liveblog={load:function(e,t){

var a=document,l=a.createElement("script"),

o=a.getElementsByTagName("script")[0];

return l.type="text/javascript",l.onload=t,l.async=!0,l.src=e,o.parentNode.insertBefore(l,o),l}};

liveblog.load("https://apa.liveblog.pro/apa/3.3.4/angular/parent-iframe.js?"+parseInt(new Date().getTime()/900000,10),function(){"function"==typeof

liveblog.loadCallback&&liveblog.loadCallback()});

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Sebastian Kurz

Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.