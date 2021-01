Verdachtsfälle auf mutiertes Coronavirus häufen sich

Neben den bereits bekannten Fällen in Tirol, Wien und dem Burgenland haben am Donnerstag auch Vorarlberg, Oberösterreich (ein ausführlicher Bericht dazu hier), die Steiermark und Niederösterreich mögliche Mutationen gemeldet. Bestätigt war noch kein Fall. Die Sequenzierung durch die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) wird einige Tage dauern. In Kärnten und Salzburg gab es zunächst keine Fälle.

Das Gesundheitsministerium hat für Freitagvormittag zum Thema "Die Suche nach SARS-CoV-2 Mutationen in Österreich und Europa" eine Pressekonferenz einberufen. Gesundheitsminister Anschober, Andreas Bergthaler (Research Center for Molecular Medicine) und Christina Nicolodi (Virologin) geben ab 10:30 Uhr einen Überblick über die derzeitige Lage.

