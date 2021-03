Van der Bellen: "Wir sollen uns nach der Krise noch in die Augen sehen können"

Van der Bellen widmete in der Rede den Corona-Toten eine Schweigeminute und appellierte an die Bevölkerung, auch nach einem Jahr Pandemie trotz "Ernüchterung, Grant und Unlust" aufeinander Rücksicht zu nehmen. Er wünsche sich, "dass wir diese Krise zwar so schnell wie möglich hinter uns lassen, aber dass wir sie nicht vergessen", sagte er. Jede und Jeder sei von der Krise schwer getroffen worden, niemand sei verschont geblieben. Aber: gerade in einer Krise zeige sich, "aus welchem Holz wir geschnitzt sind". Wir sollten uns auch nach der Krise noch in die Augen sehen können, so das Staatsoberhaupt. Van der Bellen beendete die Rede mit einem zuversichtlichen Ausblick und appellierte, Lehren aus der Krise zu ziehen.

Die Rede im Video:

