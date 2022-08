Video: Hubert von Goisern sang für Van der Bellen in Linz

In der Innenstadt hielt er am Nachmittag eine kurze Kundgebung ab. Am Linzer Taubenmarkt warben Van der Bellen und seine Frau Doris Schmidauer mit dem Verein "Gemeinsam für Van der Bellen" um Unterstützung. Auch eine sehr bekannte Stimme war darunter: Hubert von Goisern war als Überraschungsgast nach Linz gekommen.

Derzeit läuft die Sammlung der Unterstützungserklärungen. Van der Bellen und FPÖ-Kandidat Walter Rosenkranz haben kein Problem, die Hürde von 6000 Unterschriften zu erreichen. Chancen rechnen sich zudem Ex-BZÖ-Mann Gerald Grosz, MFG-Obmann Michael Brunner und Dominik Wlazny (Bier-Partei) aus.