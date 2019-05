Van der Bellen tadelt Parteien und fordert Kompromisse ein

Selten war die Hofburg so stark frequentiert wie in diesen Tagen. Am Dienstag trat die alte Regierung bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen an, um sich ihrer Ämter entheben zu lassen und gleich darauf wieder mit der interimistischen Geschäftsführung beauftragt zu werden.

Nur zwei ehemalige Regierungsmitglieder fehlten: Der frühere Bundeskanzler Sebastian Kurz und Staatssekretärin Karoline Edtstadler.

Dabei waren viele Worte, die Van der Bellen bei der Betrauung der provisorischen Regierung sprach, wohl direkt an Kurz adressiert. "Es reicht eben nicht in einer Demokratie, wenn man mit den anderen nur redet, wenn man sie gerade braucht. Das rächt sich dann im Laufe der Zeit." Das Staatsoberhaupt forderte Respekt und Dialogbereitschaft ein. Er habe bei seinem Einstieg in die Politik vor 25 Jahren auch eine längere Lernzeit gebraucht. Man solle nicht jede Minute auf dem herumreiten, ,was uns trennt‘. Sondern gleichzeitig solle man suchen, was uns verbindet."

Die anwesenden VP-Minister wollten die Worte nicht als Tadel für Kurz verstanden wissen. "Ganz im Gegenteil, ich weiß, wie viel in der Vergangenheit gesprochen wurde", verteidigte Noch-Kanzleramtsminister Gernot Blümel (VP) seinen Parteiobmann.

Hartwig Löger entwickelte zuletzt eine gewisse Routine bei Angelobungen, doch auch für ihn war es ein erhebender Moment: Erst in der Vorwoche war der Finanzminister zum Vizekanzler befördert worden, gestern zum Kurzzeitkanzler.

Lögers Kanzlerschaft ist zeitlich befristet, in den kommenden Tagen will Van der Bellen in Absprache mit den Parteien ein neues Regierungsteam präsentieren, das bis nach der Wahl die Geschäfte führen soll. Wie schnell das gehen kann, will niemand vorhersagen. Die Suche könnte noch diese Woche abgeschlossen sein, hieß es.

Angepeilt wird, ein ganzes Kabinett zu präsentieren, das die Unterstützung der Parteien genießt und nicht mehr per Misstrauensvotum abbestellt wird.

Vertrauliche Gespräche

Am Nachmittag trafen wieder die Klubchefs zu vertraulichen Gesprächen mit dem Staatsoberhaupt zusammen. Manche Namen kursieren zwar (siehe auch untenstehenden Artikel), doch wurde bisher keiner offiziell bestätigt.

Bewahrheitet hat sich hingegen ein Bericht der OÖNachrichten. Kurz wird sein Nationalratsmandat nicht annehmen. August Wöginger bleibt damit VP-Klubobmann. (gana)

Löger übersiedelt nicht ins Kanzleramt

Für Hartwig Löger waren es in den vergangenen Tagen rasante Karrieresprünge. Der 53-jährige frühere Uniqa-Manager stieg vom Finanzminister zum Vizekanzler und nun Kurzzeit-Regierungschef auf. Gestern Abend nahm er als Österreichs Vertreter am Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs teil. Er freue sich, die Verantwortung zu übernehmen, erklärte der gebürtige Steirer nach der Angelobung.

Eine persönliche Amtsübergabe durch Kurz hat es nicht gegeben, stattdessen habe man am Vormittag miteinander gesprochen. Nicht geplant ist für die wenigen Tage eine Übersiedelung aus den prunkvollen Räumlichkeiten des Finanzministeriums in das Bundeskanzleramt. Löger bekommt keinen Vizekanzler beigestellt. Die Verfassung sieht diese Möglichkeit vor, notfalls vertritt ihn der dienstälteste Minister.

