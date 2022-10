Van der Bellen schaffte seine Wiederwahl ohne Zittern

Schon mit der ersten Hochrechnung kurz nach 17 Uhr war gestern klar: Alexander Van der Bellen setzt die Tradition in der Hofburg fort. Wie alle Bundespräsidenten bisher, die sich einer Wiederwahl stellten, bleibt auch der Amtsinhaber für weitere sechs Jahre Staatsoberhaupt.

Auch ohne Wahlkarten, die erst heute ausgezählt werden, lag Van der Bellen mit 56,2 Prozent laut Hochrechnung bereits gestern Abend deutlich über der notwendigen absoluten Mehrheit. FP-Kandidat Walter Rosenkranz hat mit 17,9 Prozent sein Ziel, in eine Stichwahl zu kommen, verfehlt. Mit dem Argument, trotz des breiten Kandidatenfelds "das historisch zweitbeste FP-Ergebnis" erreicht zu haben, redete man sich bei den Blauen das Ergebnis schön, Platz zwei habe man zudem erreicht. Dass in Wien Bierpartei-Chef Dominik Wlazny mit Rosenkranz um Platz zwei rittert und erst die Wahlkarten den Ausschlag geben dürften, kann die FPÖ aber schwer als Erfolg werten.

Rosenkranz bleibt Volksanwalt. Bild: APA/Helmut Fohringer

Dritter: Wlazny oder Wallentin?

Bundesweit lieferte sich Wlazny mit Rechtsanwalt Tassilo Wallentin ein Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz drei, in der Hochrechnung lag Wlazny mit 8,4 Prozent knapp voran. Deutlich unter den Erwartungen blieb MFG-Chef Michael Brunner mit 2,1 Prozent, Gerald Grosz erreichte laut Hochrechnung 5,5 Prozent und hätte wie Wlazny und Wallentin die Hürde für einen Einzug in den Nationalrat übersprungen. Letztplatzierter ist Schuhfabrikant Heinrich Staudinger (1,5 Prozent).

Van der Bellens erste Reaktion gab es per Videobotschaft, die sein Team über Social Media verbreitete und in der er sich bei den Wählern bedankte. Beim ersten öffentlichen Auftritt im Wahlzentrum im Palais Niederösterreich zeigte sich Van der Bellen erleichtert: Die Wahlbeteiligung habe ihm ob seiner Favoritenrolle "Sorge" bereitet, dass er nun im ersten Durchgang "mehr Stimmen als alle anderen sechs Kandidaten gemeinsam" erreicht habe, mache ihn froh. Er werde nun nicht ankündigen, "ein anderer Bundespräsident zu sein" als bisher, aber es gebe angesichts der vielen Krisen genug zu tun. Da wolle er sich auch einbringen, so Van der Bellen und forderte einen "Schulterschluss der konstruktiven Kräfte".

Analyse zur Hofburg-Wahl: "Kein triumphaler Erfolg"

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Heute wolle er sich aber "ein bissl Ausschlafen" gönnen, sagte der Wahlsieger mit Augenzwinkern – schließlich musste er auch noch bei der Wahlparty vorbeischauen, die seine Anhänger – darunter etliche Grüne – schon am späten Nachmittag eröffnet hatten. Mit "VdB"- und "Sascha"-Sprechchören überbrückten sie die Zeit bis zu dessen Ankunft.

In Partylaune war schon vor der ersten Hochrechnung Wlazny: Er feierte mit Anhängern im Schutzhaus auf der Schmelz, "sehr, sehr viel erreicht" zu haben. Über ein Antreten bei der Nationalratswahl wollte er nicht spekulieren: "Wie es weitergeht, kann ich noch nicht sagen", so der Simmeringer Bezirksrat.

Als Erste im Wahlzentrum eingefunden hatten sich die zwei erfolglosesten Kandidaten, Brunner und Staudinger. Der MFG-Chef gestand ein, sich mehr erwartet zu haben, sah aber eine Zukunft für seine Partei: "Wir sind gekommen, um zu bleiben."