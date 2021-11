Van der Bellen: "Richtig, wenn auch spät"

Angesichts der "drastischen Entwicklung in den Spitälern" bezeichnete er die Maßnahmen von Bundesregierung und Ländern als "richtig – auch wenn sie spät kommen".

Es gehe nun darum, Menschenleben zu retten und zu schützen. So wichtig die Freiheits- und Menschenrechte seien: In dieser Situation gebe es auch "Menschenpflichten, eine davon wird jetzt die Impfpflicht", um weitere Wellen zu verhindern.Van der Bellen appellierte, nicht zuzulassen, dass " die Gräben jetzt noch tiefer werden". Bei aller Wut gebe es viel Gutes, etwa im Engagement in den Spitälern, in Betrieben, von Eltern und von jenem Teil der Opposition, der staatspolitische Verantwortung übernimmt.