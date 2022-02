Van der Bellen: "Präsident Putin hat eine rote Linie überschritten"

Österreichs Spitzenpolitik zeigte sich am Dienstag bestürzt über die Aussagen von Russlands Präsident Wladimir Putin zur Ukraine. "Putin hat eine rote Linie überschritten, indem er der Ukraine ihre Eigenständigkeit abspricht und sein eigenes Volk auf einen Krieg vorzubereiten scheint. Damit riskiert er auch, die Bemühungen um Diplomatie und Dialog zu zerstören", meldete sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen zu Wort.

Am Vormittag tagte das Krisenkabinett der Regierung, das eigens wegen des Russland-Ukraine-Konflikts eingerichtet worden war. Bundeskanzler Karl Nehammer (VP) zeigte sich bei seinem anschließenden Pressestatement besorgt: "Die Zeichen stehen immer mehr auf Konfrontation." Die russische Föderation schaffe wie schon in Georgien mit Abchasien und Südossetien immer mehr Phantomstaaten. Die selbst ernannten "Volksrepubliken" der Ostukraine als unabhängige Staaten anzuerkennen, stehe in klarem Widerspruch zum Minsker Abkommen. Österreich zitierte deshalb gestern den russischen Botschafter ins Außenamt.

Stufenweises Vorgehen

Nehammer versicherte, dass Österreich im Einklang mit der EU handeln werde und ein schrittweises Vorgehen bei den Sanktionen befürworte. "Österreich ist militärisch neutral, das heißt aber auch, dass wir eine klare Meinung haben", sagte er.

Unmittelbar erwartet der Kanzler keine Auswirkungen auf Österreich: Die Energieversorgung sei gesichert (siehe dazu auch Bericht im Wirtschaftsteil), Cyberangriffe auf die kritische Infrastruktur werden derzeit nicht befürchtet.

In der Ukraine seien aktuell rund 150 Österreicher, berichtete der Kanzler. Auf eine mögliche Evakuierung sei man vorbereitet. Nehammer rechnet nicht mit einer großen Flüchtlingswelle nach Österreich, da die ukrainische Community hierzulande klein sei. Man werde aber die stärker betroffenen Länder unterstützen. Er habe dem ukrainischen Premier Denys Schmyhal bereits entsprechende Hilfe zugesichert.

Auch Innenminister Gerhard Karner (VP) geht nicht von einem akuten Anstieg der Flüchtlingszahlen aus. Zunächst wären Polen, Ungarn und die Slowakei stärker betroffen. Österreich habe aber bereits Vorbereitungen getroffen, aktuell seien Kobra-Einheiten in der Ukraine, sagte Karner.

Der außenpolitische Sprecher der Grünen, Michel Reimon, forderte gestern die endgültige Absage des Pipeline-Projekts Nord Stream 2. SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner beantragte eine Sitzung des Außenpolitischen Ausschusses, um die Situation zu besprechen. Die Neos plädierten für ein entschlossenes Vorgehen der EU.

Einzig FP-Obmann Herbert Kickl übte Kritik an den Äußerungen Nehammers. Österreich verhalte sich nicht seiner neutralen Rolle gemäß. Der Kanzler agiere wie ein Sprecher der NATO.

Österreichs frühere FP-Außenministerin Karin Kneissl, mittlerweile Aufsichtsratsmitglied im russischen Ölkonzern Rosneft, meldete sich gestern im russischen Staatsfernsehen RT. Putin habe die geringste Form der Eskalation gewählt. Die Anerkennung der Separatistengebiete als Staaten sei nicht ungewöhnlich.