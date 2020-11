Van der Bellen: Kritische Lage ist "noch bewältigbar"

Im Vordergrund stand die Coronakrise. "Die Lage in den Krankenhäusern ist kritisch, aber noch bewältigbar", sagte Van der Bellen. Man müsse gemeinsam tun, "was notwendig ist". Einig waren sich die beiden auch, dass die Umstellung auf Distance Learning herausfordernd sei. "Oberstes Ziel muss sein, dass die Bildungsschere nicht weiter aufgeht", so Stelzer, der Van der Bellen auch eine rasche vollständige Genesung nach dessen Sturz wünschte. Seine Amtsgeschäfte hat Van der Bellen wieder aufgenommen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Alexander Van der Bellen

Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.