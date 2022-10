Bundespräsident in seiner Ansprache zum Nationalfeiertag: „Kann das jetzt alles bitte aufhören?“

Was sich davor abspiele, kenne man, deshalb wolle er im Sinne der Transparenz die Räumlichkeiten öffnen. Das sei vielleicht ungewöhnlich, aber „ungewöhnlich“ sei ja „normal“ geworden, sagte Van der Bellen.

Noch einmal zog das Staatsoberhaupt den Bogen von innenpolitischen Krisen wie Ibiza-Skandal und Chat-Affäre bis hin zu globalen Krisen von Pandemie, Ukraine-Krieg, Klimanotstand bis hin zu Teuerung und Energiekrise. „Alle diese Dinge passieren fast gleichzeitig und man fragt sich unweigerlich: ‚Kann das jetzt bitte alles aufhören?‘“ Die Welt sei instabiler, die Zeiten stürmischer geworden. Er bemühte sich, Zuversicht zu vermitteln. „Wenn das Äußere immer unberechenbarer und unvorhersehbarer scheint, brauchen wir einen starken inneren Kompass“. Prinzipien, nach denen alle gemeinsam handeln können. Zentral sei hier der Artikel 1 der Menschenrechte, wonach jeder Mensch gleich an Rechten sei.

„Damit unsere Demokratie und unser Rechtsstaat intakt bleiben, brauchen sie integre Politikerinnen und Politiker“, nahm Van der Bellen indirekt auf die jüngsten Korruptionsaffären Bezug. „Diese müssen immer zum Vorteil der Bevölkerung handeln, niemals zum eignen oder zum Vorteil der eignen Seilschaften“, fand er klare Worte. Die Bevölkerung brauche Garantien und entsprechend strenge Regeln und Gesetze. Er werde nicht müde, dies einzufordern.

Van der Bellen bekannte sich in seiner Ansprache zur Neutralität und forderte auch Solidarität in Hinblick auf die Klimakrise ein. „Diese Solidarität muss auch für jene gelten, die noch nicht auf der Welt sind, sondern nach uns kommen. Man müsse auch an die Kinder denken und ihnen einen Planeten hinterlassen, der weiterhin eine Heimat sein könne. Gegen den Klimawandel gebe es keine große, einfache Antwort, die alles löst, sagte der Bundespräsident. Es könne nur immer ein Schritt zur Lösung sein.

Van der Bellen rief abschließend zur Bereitschaft auf, dazu zu lernen und alte Erkenntnisse durch neuere zu ergänzen. Er wolle nicht predigen, sagte er, aber: „Wenn wir diese Prinzipien hochhalten und uns daran orientieren, wenn wir alle gemeinsam uns an diese Prinzipien halten, dann sind wir als Gemeinschaft widerstandsfähig und können alles schaffen.“