Van der Bellen in der Neujahrsansprache: "Dieses Jahr wird besser"

"Dieses Jahr wird besser" – das verspricht Bundespräsident Alexander Van der Bellen in seiner Neujahrsansprache, die am Freitag um 20 Uhr im ORF ausgestrahlt wird. Neben Glück und Gesundheit wünscht Van der Bellen auch "Mut zum Träumen". Denn, so das Staatsoberhaupt: "Jetzt ist die Zeit, in der wir träumen sollten, wie wir unsere Welt verbessern können." Konkret sprach er in seiner Rede etwa den Naturschutz, aber auch das Miteinander sowie Flucht und Armut an.

Van der Bellen plädiert trotz Zuversicht, dass die Pandemie bald vorbei sein wird, dazu, diese Zeit zum Nachdenken zu nutzen und 2020 nicht zu vergessen.