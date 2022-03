Im Rahmen seiner dreitägigen Berlin-Reise traf Bundespräsident Alexander Van der Bellen Mittwochabend den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) – unmittelbar nachdem dieser mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefoniert hatte.

"Wie immer dieser Krieg ausgeht: Wenn Putin noch da ist, muss es irgendeine Gesprächsbasis geben. Das ist schwer genug. Ob es was nützt, wissen wir nicht. Aber den Versuch ist es wert", sagte Van der Bellen. Dass Scholz willens ist, den Kontakt mit Putin aufrechtzuerhalten, sei daher richtig, so Van der Bellen.

"Im Wesentlichen rätseln wir alle. Man hat Putin doch für einen kühl kalkulierenden Machtpolitiker gehalten. Aber worauf soll das jetzt hinauslaufen? Diese Art von Kriegsführung gegen einen Nachbarn, der sich noch dazu bitter wehrt, würde ja eine Niederlage nicht akzeptieren. Das kann Jahre dauern, schlimmstenfalls Jahrzehnte", sagte der Bundespräsident. Auch Persönlichkeiten, die Putin über die Jahre besser kennengelernt hätten, würden rätseln und sich fragen, woher plötzlich "das Imperiale" komme.

Russland ist "mehr als Putin"

Das Töten in diesem entsetzlichen Krieg müsse so schnell wie möglich beendet werden, appellierte der Präsident. "Alles, was wir dazu beitragen können, werden wir tun. Aber es ist immer noch Russland – und das ist mehr als Putin", sagte Van der Bellen.

Er finde es daher falsch, russische Persönlichkeiten aus Kultur oder Wissenschaft generell nicht mehr einzuladen. Das könne man nur bei Personen machen, die sich ausdrücklich für Putin und den Krieg aussprechen – alles andere wäre eine "Kollektivhaftung".

Die neue Position der deutschen Regierung, mit einem Sonderprogramm von 100 Milliarden Euro die deutsche Bundeswehr aufzurüsten, sei zwar bedauerlich, aber aus der Situation heraus gleichzeitig begreiflich, sagte Van der Bellen.

Die russische Aggression und der Krieg in der Ukraine sind die Schwerpunktthemen bei allen Terminen der dreitägigen Reise des Bundespräsidenten in Berlin, wo er bisher neben Olaf Scholz auch Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sowie Finanzminister Christian Lindner (FDP) traf.

Heute ist das Schloss Bellevue, der Amtssitz von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Schauplatz einer bilateralen Begegnung und eines Symposiums über die Stärkung von Demokratien.