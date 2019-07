Van der Bellen: "Das war ein Lehrstück, was geht und was nicht geht"

"Pfoah – das wird fad": Diese Worte legte ein Karikaturist einem beim Fenster der Hofburg hinausblickenden Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen zu dessen Amtsantritt 2017 in den Mund. Zweieinhalb Jahre – und knapp acht Wochen nach Veröffentlichung des folgenschweren "Ibiza-Videos" – später verwies Van der Bellen gestern vor Journalisten mit einem Schmunzeln auf ebendiese Karikatur und konstatierte: "Fad war’s nicht."

Geladen hatte der Präsident zu einem Bilanzgespräch, in dem er die Tage der Regierungskrise vom Auftauchen des Videos bis zur Angelobung einer Übergangsregierung noch einmal Revue passieren ließ. "Wir haben Neuland betreten, es sind Dinge passiert, die in der Republik seit 1945 noch nie vorgekommen sind", sagte Van der Bellen. Von der Entlassung eines Ministers (Herbert Kickl, FPÖ, Inneres, Anm.) über den Rücktritt einer gesamten Regierungsfraktion bis zum erfolgreichen Misstrauensantrag gegen die Regierung habe er neun Premieren gezählt.

Stolzer Krisenmanager...

"Ich bin schon ein bisschen stolz, wie wir das hingekriegt haben", zeigte sich Van der Bellen rückblickend auch mit der eigenen Leistung als Krisenmanager zufrieden. Immerhin sei binnen 17 Tagen die "Vertrauenskrise" mit dem Einsetzen einer "Vertrauensregierung" unter Kanzlerin Brigitte Bierlein eingefangen gewesen. Für ihn sind die Vorgänge "ein Lehrstück, was geht und was nicht geht" in der Politik. Nun sei es "gelungen, die aufgeheizte innenpolitische Situation so weit einzufangen, wie das in einer Vorwahlphase noch möglich ist", so Van der Bellens Resümee nach turbulenten Wochen.

Für die Wochen bis zur Wahl am 29. September richtete er einen Appell an die Parteien: "Bei allem Getöse darf man die Dialogbereitschaft nicht aus den Augen verlieren", schließlich komme nach dem Wahltag die Frage, wer miteinander regieren könne.

...und Koalitionsanhänger

Und da hat Van der Bellen eine klare Präferenz, zumindest in der Frage der Regierungsform. "Die Verfassung verbietet nicht, eine Minderheitsregierung zu haben, sie gibt aber auch keine Garantie für den Erfolg einer solchen. Ziel wäre schon eine Koalition, die mit einer Mehrheit im Parlament ausgestattet ist", legte sich der frühere Grünen-Chef fest, auch eine Dreier-Variante sei denkbar.

Zurückhaltend gab sich Van der Bellen zur Frage, ob der von ihm entlassene Innenminister Kickl auch keiner künftigen Regierung angehören dürfe. Personalia stünden erst nach der Wahl zur Debatte, er erwarte aber nicht, dass etwa Kurz Kickl erneut vorschlage.

Umso offener wandte sich der oberste Mann in der Republik gegen die zuletzt intensive Nutzung des freien Spiels der Kräfte im Parlament: Er habe "Vorbehalte, schließlich bin ich selbst ein gebranntes Kind", erinnerte der damalige Grünen-Chef an den Wahlkampf 2008. Vier Tage vor dem Urnengang fielen ohne Koalitionszwang etliche folgenschwere Beschlüsse, etwa die Verlängerung der Hacklerregelung und die Abschaffung der Studiengebühren.

Bei der Neuregelung der Parteienfinanzierung samt Spendenobergrenze erwartet er aber weitere Änderungen, "das ist sicher noch nicht vom Tisch".

In der Hofburg ist nach den Wochen mit täglichen Krisentreffen und fast ebenso häufigen Ansprachen etwas Ruhe eingekehrt. Wie sieht es nach diesen historischen Tagen und zur Halbzeit seiner Amtsperiode mit Van der Bellens Lust auf eine Verlängerung aus? "Zu früh", wehrt der 75-Jährige die Frage ab. Und was, wenn FP-Chef Norbert Hofer wieder Gegner wäre? "Gern", schmunzelt Van der Bellen, "das wäre ein naheliegender Wunschkandidat". Noch gilt aber: Fix ist nichts.

Von Ibiza nach Linz

Einblicke gab Van der Bellen dafür noch darauf, wie er neben der Regierungskrise auch das präsidiale Alltagsgeschäft absolviert hat. Da gab es den Besuch einer hochrangigen chinesischen Delegation samt gemeinsamer Panda-Visite ("Das sind Stunden, die einem dann fehlen"). Keinesfalls absagen wollte er das lange geplante Treffen deutschsprachiger Staatsoberhäupter in Linz Anfang Juni. "Da hätte es geheißen, die haben eine Mords-Regierungskrise". Mit der Angelobung am 3. Juni gab es eine Punktlandung.

Artikel von Jasmin Bürger Redakteurin Innenpolitik j.buerger@nachrichten.at