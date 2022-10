ÖVP-Affäre: Van der Bellen beklagt "massiven Schaden" an Demokratie

"Es geht um die Demokratie in unserer Heimat und das Vertrauen in unsere Demokratie. Viele Menschen wenden sich mit Schaudern von der Politik ab. Ganz ehrlich: Ich kann das verstehen," sagte das Staatsoberhaupt zu Beginn seines Statements am Donnerstagnachmittag.

Der Schaden der Affäre gehe an die Substanz unserer Demokratie. "Wir brauchen eine Generalsanierung unserer Substanz. Ich bin gegen jede Form von Korruption. Korruption ist ein lähmendes Gift, blockiert uns, verhindert, dass wir Österreich gemeinsam besser machen," fand Van der Bellen deutliche Worte. Wenn die Menschen auch nur den Eindruck bekämen, dass man es sich richten könne, "etwa seine Steuerangaben", wenn auch nur der Eindruck entstehe, Politiker handelten auf Kosten der Gemeinschaft, dann müsse es im größten Interesse des Kanzlers und der Regierung sein, diesen Eindruck zu entkräften. Diese Aussage ist wohl eine klare Anspielung auf die Vorwürfe gegen Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka (ÖVP). "Es geht nicht allein um die rechtliche Dimension dieser Vorwürfe. Es geht um das Vertrauen. Es ist zu wenig, sich auf die Unschuldsvermutung zurückzuziehen." Van der Bellen forderte zudem einmal mehr Maßnahmen, um das Vertrauen in die Politik wiederherzustellen.

Er, Van der Bellen, werde weiterhin zügig Gespräche mit Verantwortlichen führen. "In der Republik Österreich werden wir Korruption niemals akzeptieren. Ich werde keine Ruhe geben, bis das Vertrauen wieder hergestellt ist," sagte der Bundespräsident und beendete damit sein Statement.