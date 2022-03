Van der Bellen auf Staatsbesuch in Belgien

Es ist der erste bilaterale Staatsbesuch eines österreichischen Bundespräsidenten in Belgien seit 64 Jahren; offiziell hatte Adolf Schärf im Jahr 1958, anlässlich der Weltausstellung, Brüssel besucht.

Der Bundespräsident und seine Frau Doris Schmidauer wurden zunächst von König Philippe und Königin Mathilde vor dem Brüsseler Königspalast begrüßt und mit militärischen Ehren empfangen. Danach standen Gespräche mit der belgischen Senatsvorsitzenden Stephanie D’Hose, der Vorsitzenden der Abgeordnetenkammer, Eliane Tillieux, und dem Bürgermeister von Brüssel, Philippe Close, auf der Agenda. Am Nachmittag traf Van der Bellen mit dem belgischen Premierminister Alexander De Croo zusammen. Der Bundespräsident appellierte danach an die Geschlossenheit der EU. Ziel müsse es sein, dass "nicht jetzt jeder separat versucht, alternative Energiequellen zu finden, sondern dass wir geschlossen als EU auftreten".

Heute will Van der Bellen unter anderem das renommierte Europakolleg Collège d’Europe in Brügge besuchen. In Brügge will der Bundespräsident auch mit der Rektorin, der ehemaligen EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini, und mit Studierenden aus Österreich und der Ukraine konferieren.

Folgen des Ukraine-Krieges

Im Anschluss an den Staatsbesuch ist am Mittwoch eine Aussprache mit EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell über den Krieg in der Ukraine geplant. Van der Bellen und von der Leyen wollen über den Krieg in der Ukraine und über die Auswirkungen auf Wirtschaft und Energie sprechen, hieß es aus der Präsidentschaftskanzlei.