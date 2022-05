Der Auftritt begann ganz ohne staatstragenden Pathos. "Sie werden sich denken können, warum wir heute alle hier sind", setzte Bundespräsident Alexander Van der Bellen gestern an, um zu erläutern, was er tags zuvor via Social Media bekannt gegeben hatte: nämlich, dass er bei der Bundespräsidentenwahl im Herbst erneut antreten werde.