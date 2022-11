Von 2004 bis 2008 war Ursula Plassnik österreichische Außenministerin. Montagabend stellte sie sich den OÖNachrichten in Linz zum Gespräch über Putin und den Epochenbruch in Europa. OÖNachrichten: Nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine im Februar zeichnet sich kein Ende des Krieges ab. Sehen Sie mittelfristig einen Ausweg? Ursula Plassnik: Wir alle wünschen uns, dass dieser Konflikt aufhört. Aber wenn wir die Zeichen richtig deuten, können wir in unmittelbarer Zukunft nicht damit rechnen,