"Unverzeihbar und unangemessen": Pilnacek entschuldigt sich für Chats

Seine Äußerungen seine "unverzeihbar, nicht zu rechtfertigen und völlig unangemessen", erklärte er in einer am Samstag vom "Kurier" veröffentlichten Mitteilung. "Jeder Versuch einer Erklärung muss angesichts der zu verurteilenden Wortwahl scheitern", meinte er: "Ich kann mir das schon deshalb nicht erklären, weil diese abstoßenden Worte im völligen Widerspruch zu meiner Persönlichkeit, meinen Einstellungen und zu meiner bisherigen und langjährigen Arbeit im Dienst der Rechtspflege stehen." Er sei stets entschieden und offen gegen jede Art von Hass, des Rassismus oder des Sexismus aufgetreten.

"Es gibt nichts zu beschönigen"

Pilnacek bat all jene, "die ich damit verletzt und beleidigt habe", nämlich den VfGH, dessen Vizepräsidentin Verena Madner (die er nicht beim Namen nannte) sowie Verfassungsrichterin Claudia Kahr um Verzeihung, aber auch seine Familie und Freunde.

"Es gibt nichts zu beschönigen, aber ich ersuche doch mich mehr an meinen Taten und Leistungen als dieser Verfehlung im Rahmen einer privaten Kommunikation zu beurteilen. Dem Verfassungsgerichtshof und seinen Mitgliedern entbiete ich meinen allerhöchsten Respekt. Die Bedeutung dieser Institution für den demokratischen Rechtsstaat verträgt keine Geringschätzung", so Pilnacek.

Kritik am Justizministerium

Gleichzeitig kritisierte er das Justizministerium. Der betreffende Inhalt einer privaten Kommunikation habe schon rein abstrakt nichts mit dem Untersuchungsgegenstand des Ibiza-Untersuchungsausschusses zu tun. Sein Antrag, private und andere Kommunikation von solcher zu trennen, die abstrakt mit dem Untersuchungsgegenstand in Verbindung stehe, sei vom Ministerium nicht einmal behandelt worden.

Dass die Veröffentlichung dieser Nachrichten – entgegen ihrer Einstufung als "vertraulich" – just an dem Tag erfolgt sei, an dem seine mündliche Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht über die Frage seiner Suspendierung stattfand, "darauf mögen sich insbesondere jene einen Reim machen, die sonst jede Beeinflussung der unabhängigen Gerichtsbarkeit ablehnen".

"Schließlich", so Pilnacek, "sollte auch nicht untergehen, dass der Verdacht des Verrats des Termins einer Hausdurchsuchung im Juni 2019 Anlass für die Sicherstellung meiner elektronischen Geräte war; dieser Verdacht hat sich nach dem Inhalt der ausgewerteten Kommunikation in keiner Weise bestätigt."

Missratene WKStA und gute Müllfrau

In den Chats bezeichnet Pilnacek, gegen den wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs ermittelt wird, unter anderem die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft als "missraten" und kritisiert den Verfassungsgerichtshof für dessen Entscheidungen zur Sterbehilfe und zum Kopftuchverbot an Volksschulen. Bezüglich der VfGH-Urteile meinte er zu Brandstetter: "Einen (sic!) vom VfGH fehlgeleiteten Rechtsstaat kann man nicht mehr dienen."

Nach einer Meldung, wonach in Wien ausgemusterte Müllautos nach Kuba kämen, hatte der Ex-Sektionschef selbiges für den VfGH vorgeschlagen. Brandstetter dazu: "Warum, die Kubaner waren doch immer freundlich zu uns..." Pilnacek: "Ja, aber sie wären stolz auf die Vize (Verena Madner, mit afrikanischen Wurzeln, Anm.) und Kahr (Claudia, VfGH-Richterin, Anm.) gebe (sic!) eine gute Müllfrau ab."

Auch Brandstetter entschuldigte sich

Nachdem die Chats an die Öffentlichkeit gelangt waren, hatte Ex-Justizminister Wolfgang Brandstetter (ÖVP) - wie berichtet - am Donnerstag seinen Rücktritt als Verfassungsrichter bekannt gegeben. In einer schriftlichen Stellungnahme, die über seinen Anwalt Georg Krakow verbreitet wurde, erklärte Brandstetter: "Tatsache ist, dass faktisch eine Situation eingetreten ist, in der ich dem VfGH am besten dienen kann, indem ich mich von meiner Funktion zurückziehe."

Am Freitagabend sprach der scheidende Verfassungsrichter im ZiB2-Interview über die Chat-Nachrichten zwischen ihm und Ex-Sektionschef Christian Pilnacek und entschuldigte sich für rassistische Äußerungen in den Chats. Das ganze Interview sehen Sie hier: