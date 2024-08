"Unseriös und nicht realistisch": Fiskalratschef Badelt kritisiert Wirtschaftsprogramme der Parteien

"Ich glaube nicht, dass man eine Katastrophenstimmung ausrufen muss, was die Wirtschaftslage betrifft", sagte Fiskalratschef Christoph Badelt am Sonntag in der "ZiB 2". Allerdings sei die finanzielle Lage der öffentlichen Hand "wirklich nicht gut." "Ein Großteil der Versprechungen, die die politischen Parteien machen ist unseriös und nicht realistisch", so Badelt.

Einsparungspotenzial

In der Frage der Gegenfinanzierung sei die SPÖ noch die Partei, die am konkretesten wird - mit der Vermögenssteuer, der Erbschaftssteuer und der Wiedererhöhung der Körperschaftssteuer. "Das befreit aber die SPÖ auch nicht vom Vorwurf der mangelnden Seriosität, denn diese Zahlen sind nicht realistisch." Und das Geld soll laut den Roten für zusätzliche Ausgaben verwendet werden. Badelt: "Wie man von zehn bis 15 Milliarden Defizit wegkommen soll, dazu sagt auch die SPÖ nichts".

Nicht einmal ein "chinesisches Wirtschaftswachstum", so der Chef des Fiskalrats, würde in Österreich erreichen, dass es keine Gegenfinanzierung und kein Sparprogramm brauche. "Selbst bei einem Wirtschaftswachstum haben wir Einsparungspotenzial."

So sehr eine Senkung der Lohnnebenkosten wünschenswert wäre, sagt Badelt, für das Budget hätte diese keine entlastende Wirkung. Leistungskürzungen müssten in "einem dramatischen Ausmaß" erfolgen, er sehe aber nicht, wo das der Fall sein könnte. Als Beispiel nennt der Wirtschaftsexperte die Mindestsicherung: "Sowohl FPÖ und auch ÖVP erwecken den Eindruck, als könnte man bei der Mindestsicherung für Ausländer relevante Summen sparen. Nur: die gesamte Mindestsicherung insgesamt kostet nur eine Milliarde und davon ist der Beitrag, den die Asylberechtigten erhalten, ja nur ein kleiner Teil", so Badelt. Hier werde "einfach nicht seriös argumentiert", das würde die Politikverdrossenheit stärken.

Badelts Vorschlag: Klimabonus aussetzen

Budgetkonsolidierung müsse an erster Stelle stehen. "Da bleibt nichts anderes übrig, als sowohl die Ausgaben- als auch die Einnahmenseite anzuschauen". Man werde doch zu unpopulären Maßnahmen greifen müssen, sagt Badelt. Seine Idee, "die mit niemandem abgesprochen ist und die sicher sehr unpopulär ist": Die CO2-Bepreisung fließt derzeit in den Klimabonus. Dieser werde von den Menschen aber nicht als Kompensation für die höheren Benzinpreise angenommen. "Man könnte daher die Zahlung dieses Klimabonus auf ein paar Jahre aussetzen. Das würde der Bevölkerung nicht sehr auffallen."

Sein Appell an die Parteien: "Die Parteien sollten ehrlich sein, sie sollten sagen, dass wir die Ausgabendynamik bremsen müssen und dass es nicht realistisch ist, große Abgabensenkungen in näherer Zukunft durchzuführen."

