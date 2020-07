Unmut über Raabs Fokus auf politischen Islam

Mit Antisemitismus und Rassismus würden sich bereits das Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstands und die Bundesstelle für Sektenfragen beschäftigen, argumentierte Raab das Fehlen dieser beiden im Koalitionspakt ebenfalls angekündigten Forschungsbereiche.

Kritik an der Eingrenzung kam von der Islamischen Glaubensgemeinschaft (IGGÖ). "Es könnte allen Bemühungen zum Trotz in diesem Punkt die türkis-blaue Politik der Ausgrenzung und Kriminalisierung unserer muslimischen Mitbürger fortgesetzt werden", so IGGÖ-Präsident Ümit Vural. Die Grün-Abgeordnete Faika El-Nagashi nahm ihre Koalitionspartnerin in die Pflicht: Die Dokumentationsstelle sei nur ein Teil der vereinbarten Maßnahmen, weitere Schritte gegen Rassismus und Rechtsextremismus müssten folgen.