Unis bis zum Sommer im Notbetrieb

Österreichs Universitäten gehen angesichts der angespannten Corona-Lage davon aus, "dass wir bis zum Ende des Sommersemesters zumindest unter hybriden, erschwerten Bedingungen den Lehr- und Forschungsbetrieb fortsetzen müssen", sagte gestern die Präsidentin der Universitätenkonferenz, Sabine Seidler.

Derzeit finden Lehrveranstaltungen und Prüfungen an den Unis in einer Art Hybridbetrieb statt – die meisten nur digital, einzelne Prüfungen und Laborübungen werden auch an den Instituten abgehalten. Die Umsetzung des Distanzbetriebes habe man zwar im Griff. Aber es gebe unter Studierenden und Lehrenden Ermüdungserscheinungen.

Mittlerweile würden auch Studierende "Unterstützung suchen, die vor Corona nicht auf die Idee gekommen wären, das zu tun", so Seidler. Vom "Bauchgefühl her" befürchte sie mehr Studienabbrüche als vor Ausbruch der Pandemie.

Um die Präsenz schrittweise wiederherzustellen, fordert die Uniko-Präsidentin vom Bildungsministerium Tests und Impfungen. Ein einfaches "Reintesten" in Lehrveranstaltungen hält sie aber nicht für möglich. Testen sei nur sinnvoll, wenn man das bei jedem Aufeinandertreffen mache. An einer Uni mit Zehntausenden Studierenden sei das nicht umsetzbar. Sehr wohl aber für bestimmte Situationen wie Prüfungen oder Laborveranstaltungen.

Beim Impfen wünscht sich Seidler eine Vorreihung der Hochschulen, die derzeit an der sechsten Stelle von insgesamt sieben Prioritätsstufen stünden.

Augenmerk auf Plagiate

Nach dem Plagiatsfall um die zurückgetretene Arbeitsministerin Christine Aschbacher (VP) kündigte Seidler einen Schwerpunkt bei der Überprüfung der Qualitätssicherungssysteme an. Eine einheitliche Software zum Aufspüren von Plagiaten helfe aber wegen der unterschiedlichen Anforderungen nicht. Generell gehe es um eine Ressourcenfrage. Dort, wo die Betreuungsverhältnisse schlecht seien, steige auch die Gefahr, "dass solche Arbeiten durchrutschen".