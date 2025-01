Van der Bellen gibt Weg frei für blau-schwarze Koalition

Bundespräsident Alexander Van der Bellen empfing FP-Chef Herbert Kickl in der Präsidentschaftskanzlei.

Rein äußerlich war Alexander Van der Bellen heute kaum anzumerken, dass er in der zweiten Amtszeit gerade seine schwersten Stunden als Bundespräsident durchlebt. Schließlich hat er bis dahin kein Hehl daraus gemacht, dass ihm der Gedanke an Herbert Kickl in der Rolle als nächster Bundeskanzler widerstrebt.