Undurchsichtig: Rechnungshof kritisiert Prikraf

Ein Kritikpunkt: Der mit 150 Millionen Euro dotierte Fonds sei in den zwanzig Jahren seit Einrichtung vom Gesundheitsministerium kein einziges Mal geprüft worden.

Nicht einmal Kriterien, wie man in den Genuss der Mittel kommt, gebe es. Zudem sei in den Entscheidungsgremien des Prikraf die Wirtschaftskammer zu stark vertreten, obwohl die Arbeitgeberseite den Fonds nicht finanziere.

Privatklinik Währing

Konkret bemängelt der RH die unbegründete Aufnahme der Klinik Währing in den Fonds. Das zielt auf den "Prikraf-Prozess" um Ex-FP-Chef Heinz-Christian Strache und den Klinik-Betreiber Walter Grubmüller. Die Richterin sah es im August 2021 als erwiesen an, dass Strache Grubmüllers Klinik 2019 den Zugang zum Prikraf ermöglichte, nachdem dieser an einen FP-nahen Verein gespendet hatte. Die Urteile mit bedingten Freiheitsstrafen gegen beide wurden vom Oberlandesgericht wegen mangelhafter Begründung aufgehoben. Nun muss über eine neue Anklage verhandelt werden.

ZIB 1: Rechnungshof-Kritik an Fonds für Privatkliniken

Der Prikraf wird von den Sozialversicherungen dotiert, damit daraus anerkannten Privatkliniken (derzeit 38 mit knapp 4000 Betten) versicherungspflichtige stationäre Leistungen abgegolten werden.

Im Gesundheitsministerium zeigte man sich ob der RH-Kritik nicht überrascht und verwies auf die Verantwortung der früheren Ressortchefin Beate Hartinger-Klein (FP). Man unterstütze die Forderung nach klaren Kriterien und mehr Transparenz bei der Aufnahme von Kliniken in den Prikraf. Über eine Gesetzesänderung gebe es bereits Gespräche.