"Unbeschreibliche Arroganz": Kritik an Seilbahn-Lobbyist Hörl nach Tirol-Wahlprognose

Dass die bevorstehende Wahl die Machtverhältnisse im "Heiligen Land" stark verändern könnte, zeigen Umfragen seit mehreren Wochen. Bei der letzten Landtagswahl im Jahr 2018 erreichte die ÖVP unter dem damaligen Landeshauptmann Günther Platter 44,3 Prozent der Wählerstimmen. Schenkt man der aktuellen Sonntagsfrage Glauben, würden allerdings nur mehr 26 Prozent der Tirolerinnen und Tiroler ihr Kreuzerl bei der Volkspartei machen.

Wie es scheint, sind diese Prognosen noch nicht bis zum ÖVP-Nationalratsabgeordneten Franz Hörl durchgedrungen. Der Seilbahn-Lobbyist hält viel von ÖVP-Spitzenkandidat Toni Mattle, von den aktuellen Umfragen allerdings deutlich weniger. Das wurde in der ORF-Sendung "Hohes Haus" am Sonntag deutlich: "Ich gehe schon davon aus, dass wir 37-38 Prozent machen werden, weil der Toni der richtige Kandidat ist. In schwierigen Zeiten gehe ich davon aus, dass die Leute keine Experimente wollen."

Deutlich mehr Kritik als diese realitätsferne Einschätzung löste im Netz allerdings ein anderer Hörl-Sager über Eigentumsverhältnisse aus. "Wir regieren seit dem 2. Weltkrieg dieses Land. Uns gehört die Tiwag, uns gehört die Wohnbauförderung, uns gehört die Hypo Bank", sagte Hörl im ORF-Interview.

Zum Video:

Eine stark irritierende Aussage, denn die Tiwag, die Tiroler Wasserkraft AG, gehört zu 100 Prozent dem Land Tirol - selbiges trifft auf die Hypobank zu. Und auch die offizielle Wohnbauförderung ist Aufgabe der Tiroler Landesregierung – und nicht im Besitz einer Partei.

Auf Social-Media-Plattformen wurden diese Aussagen heftig kritisiert. Unter anderem war von "Satire in Reinkultur", "Präpotenz" und "unbeschreiblicher Arroganz" zu lesen.

